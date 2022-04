Budžeti nikad puniji, narod sve siromašniji

​SARAJEVO, BANJALUKA - Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2022. godine iznosili su 2,229 milijarde KM i za čak 406 miliona KM ili 22,29 odsto veći su u odnosu na isti period 2021. godine, kada su iznosili 1,823 milijarde KM, međutim do danas to nijedan građanin u Bosni i Hercegovini nije osjetio.

"To je zabluda. Tačno je - prihodi rastu, ali to nije zahvaljujući nekom napretku, već indeksu cijena i tu nema ni najmanje zasluge vlasti. Prihodi rastu, a ljudi siromaše i sve su siromašniji. Ne znam šta čekaju i zašto taj novac i taj višak kojim se hvale ne prelijevaju u plate, za penzionere i one najugroženije kategorije", rekao je ekonomista Izudin Kešetović.

On naglašava da je sav "višak" prihoda u budžetima pao na teret građana, koje sve više guraju u siromaštvo, jer trenutno u Bosni i Hercegovini svi imaju manju kupovnu snagu i sposobnost - i oni najugroženiji i oni najbogatiji.

Što se tiče prihoda, samo u martu 2022. godine prikupljeno je 806 miliona KM indirektnih poreza, što je za 158 miliona KM više u odnosu na mart 2021.

Nakon što je UIO privredi vratio 480 miliona KM, osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 1,748 milijardi KM i za 273 miliona KM su veći u odnosu na prihode koji su sa Jedinstvenog računa podijeljeni 2021. godine, koja je bila rekordna.

Kada je riječ o raspodjeli prihoda, za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2022. godine raspoređeno je 190 miliona KM, identično kao i svih prethodnih godina, međutim entitetima je proslijeđeno daleko više. Tako je FBiH doznačeno 950 miliona KM, Republici Srpskoj 536 miliona KM i Brčko distriktu 53 miliona KM.

Primjera radi, u prva tri mjeseca prošle godine kada se odbije spoljni dug Federaciji BiH doznačeno je 629 miliona KM, a u prva tri mjeseca ove godine čak 785 miliona KM. Slično je i kada je u pitanju Republika Srpska: u prva tri mjeseca prošle godine kada se odbije spoljni dug Srpskoj su doznačena 352 miliona KM, a ove godine to je za gotovo 100 miliona KM više, ili 450 miliona KM.

Podsjećanja radi, vlast u Republici Srpskoj najavila je povećanje penzija i plata u javnom sektoru za 10 odsto, međutim već sada se javljaju i ostali, pa su tako u petak iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zatražili povećanje primanja za sve zaposlene u oblasti obrazovanja, nauke i kulture.

"Zaključak je da tražimo od nadležnih organa povećanje primanja za sve zaposlene sa izjednačavanjem platnih koeficijenata i posebno iskazivanje naknada za topli obrok i regres na već postojeće koeficijente", rekao je Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

On je rekao da su neki od osnovnih problema sa kojima se radnici iz ovog sindikata suočavaju visina primanja, te da će se raditi i na platama onih koji primanja dobijaju iz lokalnih budžeta, a to su predškolske ustanove i ustanove kulture.