I smanjenje akciza na gorivo zaustavilo bi divljanje cijena

BANJALUKA, SARAJEVO - Smanjenje akciza i nameta na naftne derivate od strane institucija BiH jedno je od rješenja kako bi se zaustavila inflacija i divljanje cijena goriva, ali i osnovnih životnih namirnica, što je globalni problem, smatraju sagovornici "Nezavisnih".

Naime, prema Zakonu o akcizama u BiH trenutno se plaća akciza za dizel gorivo i petrolej 0,3 KM po litru, za motorni bezolovni benzin 0,35 KM po litru, motorni benzin 0,4 KM, za lož-ulje 0,45 KM, a za biogoriva i biotečnosti 0,3 KM po litru.

"Osim akciza, u cijenu litra derivata nafte ulaze i dvije putarine, i to putarina u iznosu od 0,15 KM po litru derivata za održavanje puteva, i putarina u iznosu od 0,25 KM po litru derivata za izgradnju auto-puteva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Pored akcize i putarine u osnovicu za obračun PDV-a ulaze troškovi proizvodnje i ostali zavisni troškovi, i to transport, skladištenje i ostalo. Sve skupa predstavlja osnovicu za obračun PDV-a, koji u BiH iznosi 17 odsto", stoji u Zakonu o akcizama BiH.

To znači da, ukoliko je cijena litra benzina 95 na tržištu BiH 2,49 KM, u to su uključene dažbine akcize od 0,35 KM, putarine 0,15 KM, putarine za auto-puteve 0,25 KM i PDV-a 0,36 KM, što dovodi do toga da su obaveze državi ukupno 1,11 KM, a sve ostalo je nabavna cijena i marža trgovaca.

Ukoliko je cijena litra dizela na tržištu BiH 2,49 KM, u to su uključene dažbine akcize od 0,3 KM, putarine 0,15 KM, putarine za auto-puteve 0,25 KM i 0,36 KM PDV-a, što znači da su obaveze državi ukupno 1,06 KM, a ostalo je nabavna cijene i marža trgovaca.

Mira Pekić, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kazala je da je zbog trenutne ekonomske situacije u BiH i RS potrebno da svi nivoi vlasti donesu jedan paket mjera koji će obuzdati ovo divljanje cijena i inflaciju kako bi se pomoglo građanima da prežive.

"Što se tiče goriva, ono učestvuje u formiranju cijena skoro svih drugih proizvoda i veoma je važno da se kod cijena goriva ograniči rast tih cijena i umanji udar i mogućnost uticaja tih cijena na formiranje ostalih cijena proizvoda, prvenstveno životnih namirnica. Smanjenje akciza, ali i putarina na gorivo je jedna dobra ideja, a znamo da je ranije povećan taj dio što se tiče putarina. Bilo bi dobro da se razmisli i vrati makar na nivo prije povećanja", objasnila je Pekićeva. Dodala je da vlast treba sve da stavi na papir, jer raspolaže svim parametrima.

"Treba vidjeti kolika je potrošnja, koliko se prikupi sredstava od akciza, gdje se ta sredstva usmjeravaju, jer moramo imati cjelovitu informaciju i brzu reakciju kako bi se zaustavilo ovo divljanje cijena", navela je Pekićeva.

Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza RS, kazao je da su već nekoliko puta upućivali dopise svim relevantnim institucijama sa prijedlogom da se izvrši povrat određenih akciza za prevoz putnika. "Smatramo da su prevelike dažbine, jer mi sa ovim cijenama goriva i nametima ne možemo parirati i u normalna vremena drugim prevoznicima iz okruženja. Povrat akciza već imate u Sloveniji i Srbiji. Ono što smo mi tražili jeste da se prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju oslobodi dažbine na auto-puteve, jer oni tokom radnog vijeka uopšte ne koriste auto-puteve. Cijene karata će neminovno rasti ukoliko ne dođe do neke korekcije", rekao je Mijić za "Nezavisne novine".

Dodao je da prevoznici misle da je zahtjev opravdan, ali da još nisu dobili nikakav odgovor ni od UO UIO BiH, ali ni Savjeta ministara BiH.

"Otkako je počela pandemija virusa korona, prevoznici nisu dobili apsolutno nikakvu pomoć sa nivoa BiH, a čak je došlo do nametanja određenih obaveza koje su nas dodatno opteretile. Povrat akciza je jedino rješenje i mi smo njima predložili da se to radi kao povrat PDV-a", naglasio je Mijić.

Inače, Odbor Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu putnika je na svojoj sjednici, održanoj 20. oktobra prošle godine, jednoglasno usvojio zaključak kojim traži od Savjeta ministara BiH i UO UIO BiH da se javni gradski i prigradski prevoz putnika trajno oslobodi plaćanja putarine za izgradnju auto-puteva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Prevoznici su tada zatražili i da bude donesena privremena mjera na period od šest mjeseci da se za kompletan javni drumski prevoz putnika suspenduje naplata akcize na naftne derivate, putarine za puteve i putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Podsjećamo, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je u decembru 2017. godine usvojio izmjenu Zakona o akcizama u kojem su se, između ostalog, povećale cijene akciza na gorivo za 0,15 KM po litru. Lars Gunar Vigemark, tadašnji šef Delegacije Evropske unije u BiH, izjavio je prije toga da bez usvajanja izmjena Zakona o akcizama neće biti realizacije četiri projekta namijenjena BiH koji su usaglašeni na samitu u Trstu, a čija vrijednost je iznosila oko 200 miliona evra.

Takođe, podsjećamo kako su "Nezavisne" ranije pisale, rast cijena robe i usluga, kakav se uveliko bilježi u BiH, mogao bi se zaustaviti nizom mehanizama, a jedan od njih je i smanjenje nameta privredi. U poslovnoj zajednici ističu da su oni u proteklom periodu odriješili kesu i povećali plate te da je sada na potezu država. I prije nekoliko dana su i poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu BiH predali u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim je predviđeno uvođenje niže stope PVD-a na lijekove i osnovne životne namirnice.