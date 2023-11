Masovni otkazi i kresanje plata u IT sektoru BiH

BANJALUKA – Sektor informacionih tehnologija u BiH koji je prethodnih godina doživio nevjerovatan procvat i masovna zapošljavanja uz rast plata kakve su do sada imali samo bankari, sada se suočava sa ozbiljnim padom posla, otpuštanjima i rezovima zarada.

Kako su za portal Capital ispričala tri nezavisna izvora, programeri i šefovi nekoliko IT kompanija, nakon nadrealnog rasta kompanija i bildovanja plata programera koje dostižu do 7.000 KM, a za neke specijalnosti i do 10.000 maraka mjesečno u BiH, na red je došao bolni pad čije će se posljedice tek osjetiti.

“Kriza “outsourcing” industrije koja je početkom ove godine zahvatila svjetsko, a onda i naše tržište, pokazuje se u punom obimu. Padovi su ogromni i biće strašniji nego što je bio rast. Projekata više nema, a hiljade priučenih programera koji su dobili poprilično visoke plate za juniorske pozicije, ostaju bez posla na svakom koraku. Čak su i neke IT firme propale u svijetu, ali i kod nas“, objašnjava vlasnik jedne od banjalučkih IT kompanija, koji nije želio da mu objavimo ime i naziv firme.

Kaže da su se vlasnici biznisa u periodu pandemije na silu širili kroz masovna zapošljavanja i stvaranje privida velikih i sposobnih izvođača radova samo da bi dograbili što veće i skuplje projekte. Tako smo dobili hiljade ljudi koje ne krase posebne vještine zanata, ali dobro zarađuju, stvarajući privid rasta. Plate programera su u prosjeku bile između 5.000 i 7.000, a sad očekuje da će pasti na oko 3.000 KM.

Puca balon od sapunice

Oni programeri koji stvarno nose posao, tražili su i dobili enormno visoke plate, adekvatne inostranom tržištu na kojem uvijek mogu dobiti posao iz snova, ali neizdržive za domaći realni sektor u kojem je nastupio sušni period. U takvom ekosistemu, priča naš sagovornik, nedostatak novih projekata i priliva novca, ugrožava opstanak čak i najvećih IT kompanija u BiH.

“Sada taj balon od sapunice puca. Navuklo se ranije dosta investicija u vrijeme kada se vjerovalo da se sva nova tehnologija mora pokupovati. Međutim, sve se promijenilo za samo godinu dana. Pola će ih ostati bez posla, a oni čije su plate otišle u nebesa, moraće prihvatiti bolne rezove ili će kompanije, da bi zadržale najbolje, morati da sasijeku sve ostale. To je teško održati i izbalansirati u stvarnosti“, kaže on.

Kao primjere navodi kompanije Infobip iz Hrvatske i globalni HTEC Group, koji je u BiH otpustio više stotina radnika i to samo godinu dvije nakon rasta filmskih razmjera.

U svijetu su te bolne rezove već napravili najveći giganti poput “Microsoft-a”, “Meta-e” (Facebook), “Alphabet-a”, “Amazon-a”. “PayPala”, “Dell-a”, “Zoom-a”, “Spotify-a” i drugih.

U svijetu su otkazi krenuli 2022. godine i tada je u preko 1.000 kompanija otpustilo 165.000 radnika. Ove godine je za samo dva mjeseca u 455 kompanije otkaz dobilo 130.000 radnika.

To je komentarisao i Mark Cukerberg, vlasnik Mete koji je rekao da se “malo zanio” kada se svijet preselio na internet, a talas e-trgovine doveo do ogromnog rasta prihoda.

“Mnogi ljudi pa i ja, predviđali su da će ovo biti trajno ubrzanje koje će se nastaviti čak i nakon završetka pandemije. Zato sam se odlučio na značajna povećanja ulaganja. Nažalost, ovo se nije odigralo onako kako sam očekivao. Ne samo da se internet trgovina vratila na prijašnje trendove, već su i makroekonomski pad, povećana konkurencija i gubitak prihoda od reklama uzrokovali da nam prihod bude puno manji. Pogriješio sam i preuzimam odgovornost za to“, rekao je tada on.

Plate programera ujednačene sa svjetskim trendovima

Direktor jedne IT kompanije iz Banjaluke kaže da se ove godine osjeti zastoj na tržištu, posebno nakon propasti “Silicon Valley Bank”, koja je značajno usporila rast “start-upa” u Kaliforniji.

“Trenutno vidimo da juniori teško nalaze posao. Bilo je rezova kada se govori o platama, ali mi to vidimo kao korekcije na tržištu nakon naglog rasta u kovidu. I dalje se ne vidi šta će se dešavati sljedeće godine, ali se očekuje ili stagnacija ili blagi rast“, kaže on.

Koliko programera je dobilo otkaze, ostaće nepoznato, zato što se oni uglavnom ne zapošljavaju po ugovoru o radu, nego se registruju kao samostalni preduzetnici i sklapaju ugovore sa kompanijama za koje rade.

“Plate u IT su bile nerealne, ne za svjetsku scenu, ali za nas jesu. Izjednačile se sa zaradama stranaca u svjetskim kompanijama. Naši programeri su edukovani i prate trendove, logično je da su tražili ono što svakako mogu da zarade ako rade za nekoga od kuće kao freelancer-i. Sad je manjak projekata i poslovi se gube, ali to ne pogađa one koji su stvarno dobri u svom poslu. Najveća panika je u tamo gdje nema projekata, a ima mnogo onih koji nisu stručni“, kaže naš sagovornik.

Inače, u BiH je preko 1.100 registrovanih poslovnih subjekata koji uključuje razvoj softvera, IT konsalting i slično, a prošle godine su imali prihod o 1,2 milijardi maraka i dobit od 217 miliona KM. Godinu ranije ostvarili su 690 miliona maraka, a dobit je bila 117 miliona KM. Čak 40 njih je ostvarilo preko pet miliona maraka prihoda.

Na rang listi najvećih IT kompanija prošle godine prvo mjesto zauzimala je “Symphony Grpup” Sarajevo, a odmah iza nje našao se “Monetise ad”, takođe iz ovog grada. Na trećem mjestu je “Prointer” iz Banjaluke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.