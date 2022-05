Naplata javnih prihoda u Srpskoj već premašila milijardu KM

​BANJALUKA - Poreska uprava Republike Srpske je u prva četiri mjeseca ove godine prikupila ukupno 1,035 milijardi KM što je za 123,7 miliona maraka ili 14 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, uz rast naplate i kod direktnih poreza, i doprinosa i ostalih javnih prihoda.

"Ovako značajan rast naplate javnih prihoda u prva četiri mjeseca ove godine pokazuje da je Poreska uprava RS i u ovoj godini zadržala pozitivne trendove u naplati, čak i pored toga što je povećan neoporezivi dio plate, te je umanjena i ukinuta naplata određenih taksi, ali i smanjena stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, čime se RS odrekla dijela poreskih prihoda u korist privrede i radnika", saopšteno je iz Poreske uprave.

Kako dodaju, direktni porezi su u periodu januar-april ove godine naplaćeni u iznosu od 274,2 miliona KM, što je za čak 41 procenat ili 80,1 miliona maraka više nego u istom periodu prehodne godine.

"Najveći rast je ostvaren kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 181,3 miliona maraka, što je za 70,4 miliona KM ili čak 63 odsto više nego u prva četiri mjeseca prethodne godine. Upravo taj podatak ukazuje na povećanje poslovne aktivnosti i pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta u RS. Ipak, treba podsjetiti i da su u prošloj godini prolongirani rokovi plaćanja ovog poreza do 30. juna ili do kraja godine, u ratama, što je za posljedicu imalo manju naplatu u prva četiri mjeseca prošle godine. Pored toga, rast naplate bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 83,5 miliona maraka, što je za 13 odsto više u odnosu na prva četiri mjeseca prethodne godine i dodatno potvrđuje da je u RS došlo do rasta privrednih aktivnosti, ali i broja zaposlenih", navodi se u saopštenju.

Kada su u pitanju doprinosi, naplata u prva četiri mjeseca ove godine iznosila je 608,2 miliona maraka, što je za 42,4 miliona KM ili sedam odsto više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto.

"Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 152,7 miliona maraka, što je za jedan odsto više u odnosu na prva četiri mjeseca 2021. godine, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću, dok je nešto manja naplata zabilježena kod taksi i naknada upravo zbog toga što je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi", dodaje se u saopštenju.

Što se tiče samo aprila ove godine, naplata je iznosila 281,1 milion KM, što je za 54 miliona maraka više nego u istom mjesecu prošle godine, te je takođe zabilježen rast naplate i kod direktnih poreza i doprinosa, te kod ostalih javnih prihoda.