Naplata putarina: Kasa lani punija za skoro 10 miliona KM

BANJALUKA - Od putarina na auto-putevima u Republici Srpskoj tokom prošle godine ostvaren je prihod od 21,2 miliona KM, što je u odnosu na 2018. godinu više za skoro 10 miliona KM.

Rekli su ovo za "Nezavisne" u "Autoputevima RS", koji ističu da su zadovoljni ostvarenim prihodom od putarine na auto-putevima u RS.

"Zadovoljstvo je veće samim tim što povećanje prihoda pokazuje da je u proteklom periodu došlo do povećanja obima saobraćaja na auto-putevima", kažu u "Autoputevima RS".

Oni ističu da su tokom 2018. godine od naplate putarine ostvarili prihod u iznosu od skoro 11 miliona KM.

U ovom preduzeću kažu da po završetku izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške i povezivanjem do sada izgrađenih auto-puteva očekuju još znatnije povećanje i broja vozila na našim auto-putevima, a samim tim i znatno veće prihode od putarine.

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT, kaže da povećanje kilometara auto-puta doprinosi povećanju prihoda po osnovu naplaćivanja putarine.

"Sa druge strane, imamo porast broja turističkih posjeta, a imamo i veliki broj dolazaka naših građana koji rade u inostranstvu, te preko vikenda često dolaze u RS, što sve ukupno doprinosi povećanom prometu i prihodu po osnovu naplate putarina", kaže Grabovac.

Ističe da je promet povećan i time što dionicu od Gradiške prema Doboju u velikoj mjeri koriste građani iz Federacije BiH putujući u zemlje i iz zemalja zapadne Evrope.

"Izgradnjom mosta na Savi znatan dio putnika koji koriste auto-puteve kroz Hrvatsku sigurno bi se na neki način preusmjerio na naše auto-puteve, jer će im biti jeftinije i brže, iako još nisu izgrađene ostale dionice u BiH", kaže Grabovac.

Dodao je da će izgradnjom mosta na Savi naši auto-putevi biti još privlačniji kako za putnički, tako i za teretni saobraćaj.

"Sve zavisi i od krajnje destinacije, pa teretni saobraćaj koji, recimo, ide za Dubrovnik sigurno još dugo neće ići kroz BiH, s obzirom na to da dionice auto-puta kroz BiH nisu još ni blizu završetka. Mnogo će sve zavisiti i od dinamike završetka auto-puteva u FBiH od Doboja do Zenice i od Sarajeva do Mostara. Završetkom tih dionica i naš auto-put će biti atraktivniji što za putnički, što za teretni saobraćaj", kaže Grabovac.

Milenko Jaćimović, član Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Banjaluka, kaže da su auto-putevi kao saobraćajna infrastruktura najbezbjedniji, te da se korištenjem auto-puta smanjuje i rizik od saobraćajnih nezgoda.

"Znamo da je na staroj dionici puta Banjaluka - Prnjavor skoro svake sedmice bio udes sa teškim tjelasnim povredama ili smrtnošću, što se sad smanjilo. Korištenjem auto-puta Banjaluka - Prnjavor - Doboj skoro pa da nije došlo ni do jedne saobraćajne nezgode u kojoj je neko teško povrijeđen", kaže Jaćimović.

On ističe da se vozači putničkih motornih vozila, ali i teretnih odlučuju za vožnju auto-putem Banjaluka - Doboj zbog niza faktora.

"Značajan element je da vozači koristeći auto-put samom tehnikom vožnje mogu znatno smanjiti i potrošnju goriva koja se kompenzuje sa plaćanjem same putarine. Naravno, tu je i faktor bezbjednosti, te faktor bržeg dolaska od tačke A do tačke B, što su i elementi zbog kojih se grade auto-putevi. Pored toga, dolazi i do određenog smanjenja zagađenja životne okoline i slično", kaže Jaćimović.

Jaćimović je pojasnio da starom dionicom puta od Banjaluke do Doboja ima dosta elemenata promjene stepena prenosa, te dosta varijacija uspon-nizbrdica, zavoja i ostalog, što dodatno povećava i potrošnju goriva, pa se savjesni vozači zbog pomenutih faktora sve više odlučuju da koriste auto-put umjesto starih dionica.