Neto dobit Mikrokreditnog sektora u prvom polugodištu veća za 21 odsto

​ISTOČNO SARAJEVO - Mikrokreditni sektor Republike Srpske u prvom polugodištu poslovao je sa neto dobiti od 9,7 miliona KM, što je više za 21 odsto ili 1,7 miliona KM nego u istom periodu prošle godine.

Mikrokreditni sektor Republike Srpske na kraju prvog polugodišta činilo je 13 mikrokreditnih organizacija, od toga 11 mikrokreditnih društava koja kao profitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 50.000 KM, te dvije mikrokreditne fondacije koje kao neprofitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 10.000 KM.

Za prvih šest mjeseci ukupna bruto aktiva mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosila je 438,48 miliona KM i veća je za dva odsto ili 9,8 miliona KM u odnosu na kraj prošle godine.

Aktiva po zaposlenom na nivou mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosila je 757.300 KM i manja je za 1,8 odsto u odnosu na prošlu godinu, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Bruto krediti iznosili su 371,4 miliona KM ili 85 odsto ukupne bruto aktive i rasli su po stopi od šest odsto ili za 22,6 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 354,3 miliona KM ili 95,4 odsto ukupnih kredita.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite mikrokreditnih organizacija je 31,94 odsto i veća je za 8,39 procentnih poena u odnosu na 2020. godinu.

Rast kreditne aktivnosti evidentan je kod osam mikrokreditnih društava, i to kod četiri sa rastom po stopi u rasponu od tri do devet odsto i kod četiri mikrokreditnih društava sa rastom po stopi od 17 odsto do 35 odsto.

Kreditni portfolio kod dva mikrokreditna društva bilježi pad po stopi od jedan odsto, dok je vrijednost kreditnog portfolija kod jednog mikrokreditnog društva na približno istom nivou kao i na kraju 2020. godine.

Smanjenje kredita evidentno je kod obje mikrokreditne fondacije sa padom po stopi od 0,6 odsto i 12 odsto u odnosu na kraj prošle godine.

U prvom polugodištu kapital mikrokreditnih organizacija, koji čine kapital mikrokreditnih društava i ulozi mikrokreditnih fondacija, iznosio je ukupno 149,1 milion KM ili 35 odsto pasive sa rastom od sedam odsto ili za 9,5 miliona KM u odnosu na kraj 2020. godine, a odnosi se na kapital mikrokreditnih društava u iznosu od 148 miliona KM i uloge mikrokreditnih fondacija u iznosu od 1,1 milion KM.

Mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj zapošljavale su na kraju juna 579 radnika, što je više za četiri odsto ili za 23 radnika u odnosu na kraj 2020. godine.

U Republici Srpskoj poslovalo je i devet mikrokreditnih organizacija čije je sjedište u Federaciji BiH - sedam mikrokreditnih fondacija i dva mikrokreditna društva, a koje su zapošljavale ukupno 343 radnika.