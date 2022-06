Rezervoar goriva od početka godine skuplji za 70 KM

BANJALUKA - Za pun rezervoar goriva građani BiH trenutno moraju izdvojiti 210 KM, što je za oko 70 KM više u odnosu na početak ove godine.

Za nepunih šest mjeseci, cijene dizela i benzina na benzinskim pumpama u BiH drastično su povećane.

Litar dizela u prvoj sedmici januara koštao je 2,29 KM, dok je trenutna cijena

oko 3,50 KM, što zavisi od pumpe do pumpe i od grada do grada.

Ako se u obzir uzme da u automobil može stati oko 60 litara goriva, računica kaže da vozač koji namjerava "do vrha" napuniti rezervoar sada mora potrošiti oko 210 KM, dok je u januaru istu količinu plaćao oko 137 KM.

Slična situacija je i kada je u pitanju benzin. Litar tipa BMB 95 i BMB 98 na početku godine koštao je 2,34 KM, odnosno 2,49 KM.

Juče na benzinskim pumpama u Banjaluci litar BMB 95 iznosio je 3,23 - 3,51 KM, litar supera 98 od 3,40 do 3,99 KM, a za euro dizel 5 vozači su plaćali

3,33 - 3,67 KM.

Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja potrošača "Zvono" iz Bijeljine, za "Nezavisne novine" kaže da su nadležni u BiH, ali i Republici Srpskoj, u potpunosti zakasnili sa reakcijom i da nisu ispunili ni vlastita obećanja u vezi s pitanjem cijena naftnih derivata.

"Mi u Srpskoj imamo onih 25 feninga za auto-puteve, pa plus 15 feninga za obične puteve, to je već 40 feninga što ode samo na to. Nisu u pitanju samo akcize, od kojih očigledno nema ništa, jer vidimo da neće da se odreknu toga. Bilo je govora i o uvođenju diferencirane stope PDV-a, pa i od toga, izgleda, nema ništa", ističe Vasilić.

On dodaje da nije urađeno ništa da se olakša građanima.

"Kada neko govori da ne koristimo auto ili slično, to je tragično. Pa, vi na prste možete izbrojati koliko gradova u Srpskoj ima gradski prevoz. Kako ljudi da idu na posao", pita Vasilić.

Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" iz Banjaluke, naglašava da su potrošači još u aprilu prošle godine nadležnima uputili prijedloge kako da zaustave uticaj poskupljenja naftih derivata, ali da je izostala reakcija.

Srdić kaže da mu je potpuno nejasno kako je sada došlo do poskupljenja goriva.

"Imali smo u ovoj godini poskupljenje od 130 dolara po barelu, što je bila nova rekordna cijena, ali cijena goriva nije bila kao sada na nekim benzinskim pumpama", ističe Srdić za "Nezavisne novine".

"Neki privrednici sve ovo koriste za ekstrazaradu. Ali, s obzirom na to da je na našem tržištu velika konkurencija i da možda imamo najviše pumpi po glavi stanovnika i kilometru puta u Evropi, ta konkurencija bi trebalo da neutrališe neko monopolsko ponašanje ili spekulativne zarade. Da nije tako, sklonost ka spuštanju cijena, bila bi još neizvjesnija", navodi Saša Grabovac iz Udruženja ekonomista SWOT za "Nezavisne novine".

Predviđanja kažu da će litar goriva građani BiH uskoro plaćati i po četiri KM. Grabovac poručuje da će sve zavisiti od više faktora, prije svih, situacije u Ukrajini.

Komentar na ovu problematiku pokušali smo dobiti i od predstavnika Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nismo dobili odgovor.