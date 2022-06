Sertifikacija BFC SEE donosi više investicija na lokalnom nivou

BANJALUKA, TREBINJE, LAKTAŠI - Sertifikacija BFC SEE mrežom gradova i opština u Republici Srpskoj dovodi do unapređenja konkurentnosti i lakšeg privlačenja investicija u ovim lokalnim zajednicama.

Naime, Privredna komora RS, u saradnji sa NALED-om (Nacionalnom agencijom za lokalnoekonomski razvoj) i BFC SEE ( Business Friendly Certification) mrežom, već sedam godina sprovodi Program sertifikacije jedinica lokalne samouprave za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi.

BFC SEE mreža je u saradnji sa donatorima do sada realizovala projekte u vrijednosti od pet miliona evra.

Ovaj regionalni program sprovodi se u Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Tim povodom, u petak će se na Jahorini održati konferencija "Povoljno poslovno okruženje i povećanje investicija", na kojoj će učesnici, između ostalog, govoriti o pozitivnim stranama sertifikata.

Olivera Radić iz Privredne komore RS kazala je da posebna uloga u društvenom razvoju pripada e-upravi, koja podrazumijeva upotrebu informacijske tehnologije u javnoj upravi sa svrhom poboljšanja efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti.

"Svrha e-uprave je osigurati građanima i privredi pristup informacijama i uslugama od javnog značaja na kvalitetan način i sa što većom uštedom vremena i sredstava", navela je Radićeva.

Dodala je da će se na konferenciji govoriti o značaju razvoja e-servisa za povećanje transparentosti i unapređenje komunikacije sa građanima i privredom, primjerima dobre prakse Trebinja i Laktaša i drugom.

"Prioritet je digitalizacija svih sfera društva i ekonomije kako bi se pružale bolje i brže usluge od strane javnog sektora i putem digitalne transformacije povećala konkurentnost i primjena inovacija u privrednim društvima", kazala je Radićeva.

Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, istakao je da je ovaj sertifikat značajan jer će se s njim lakše privući investitori.

"Ovo će skratiti priču o pogodnostima koje nudimo investitorima u Trebinju. U prethodnom periodu se značajan broj projekata u Trebinju realizovao i realizuje se. Sertifikat se već isplatio i pozitivna je stvar za svaku lokalnu zajednicu", naglasio je Ćurić.

Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša, kazao je da su ovaj sertifikat dobili još 2017. godine kao prva lokalna zajednica u RS.

"On nudi mnoge mogućnosti. Imamo kompanije koje su, zahvaljujući BFC SEE sertifikatu aplicirale na međunarodne projekte i povukle sredstva za ulaganje u savremene tehnologije. On nam pruža kontrolu svih procedura, praćenje kritičnih tačaka i lakše i brže prevazilaženje problema. Ispunjavamo 93 odsto svih kriterijuma sertifikata i na vrhu smo među lokalnim zajednicama", pojasnio je Bojić.

Do sada je u Republici Srpskoj 12 jedinica lokalne samouprave sertifikovano, i to Banjaluka, Bijeljina, Prijedor, Gradiška, Doboj, Teslić, Laktaši, Novi Grad, Brod, Prnjavor, Kotor Varoš i Zvornik, a trenutno su u procesu Trebinje, Modriča, Srbac i Stanari.

"Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje zahtjevnih deset kriterijuma i više od 76 potkriterijuma za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima", naveli su iz Privredne komore RS.