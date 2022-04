Srpskoj nedostaje sve, od pekara do inženjera

BANJALUKA - U brojnim lokalnim zajednicama u Srpskoj evidentan je jaz između potrebnog i raspoloživog kvalifikovanog kadra, a većini privrednih društava trebaju radnici srednje stručne spreme u metalskoj, elektro i prehrambenoj industriji, te građevinarstvu, sektoru tekstila, kože i obuće.

Pokazala je to analiza Privredne komore RS o potrebama domaće privrede za kadrovima, a među ispitanicima su se našla mala, srednja i velika preduzeća koja se suočavaju sa nedostatkom radne snage.

"Nedovoljno je praktično znanje svršenih srednjoškolaca i studenata, tržište je zasićeno kadrovima koji ne zadovoljavaju potrebe privrede, a prisutan je i sve veći odliv kvalitetne radne snage", pokazala je analiza Privredne komore.

Osim što nedostaje radnika srednje stručne spreme, privredi Srpske, a posebno prerađivačkoj industriji potreban je i visokoobrazovani kadar sa naglaskom na veliku potražnju inženjera svih obrazovnih profila, posebno elektrotehnike, mašinstva, kao i tehnologa u prehrambenoj, tekstilnoj i obućarskoj industriji, prenosi "Glas Srpske".

Posmatrano po lokalnim zajednicama, analiza pokazuje da Banjaluci trebaju svi profili, od trgovaca, zidara, bravara, konobara, pekara do tehničara informacionih tehnologija, Kotor Varošu zidari, obućari, vozači i CNC tehničari, Bijeljini pekari, stolari, autoelektričari, a Rogatici monteri i šumarski tehničari. Između ostalog, u mnogim opštinama nedostaje tesara, keramičara, armirača i zavarivača.

U analizi je navedeno da će ubrzan tehnološki razvoj, posebno u industrijskim granama gdje je proces digitalizacije na visokom nivou, zahtijevati i uvođenje novih zanimanja, kao i brže promjene nastavnih planova i programa.

S obzirom na to da je sistem redovnog školovanja i formalnog obrazovanja dugotrajan proces, osim nedostajućih profila zanimanja, privrednici ukazuju da su potrebne stalne obuke za zaposlene s ciljem brzog prilagođavanja tržišta rada potrebama privrede.

To je, kako navode u Komori, bio razlog za osnivanje Ustanove za obrazovanje "Edukativni centar Privredne komore RS" s ciljem pronalaska načina za rješavanje problema nedostatka kvalifikovane radne snage.

U Uniji udruženja poslodavaca RS ističu da nije novost to što svugdje fali svih profila radnika.

"Činjenica je da imamo više otvorenih radnih mjesta nego radnika i da će neki morati da zatvore firme ako ne budu obezbijedili bolje plate. Na jednoj strani su male plate, ali ima i odlazaka tamo gdje primanja nisu mala. Nedavno je jedna anketa pokazala da mnogi koji odlaze ne idu zbog malih primanja, već neće više da žive uz ovakvu političku klimu i nestabilnost", rekao je za "Glas Srpske" predsjednik Unije Saša Trivić.

Gotovo da nema grada ni opštine kojima ne nedostaju konobari i kuvari, a član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u oblasti ugostiteljstva i turizma RS "Horeka" Zlatan Tatić rekao je da će vlasnici mnogih manjih lokala, koji zapošljavaju do tri radnika, doći u situaciju da ih zatvore jer neće imati ko da radi.

"Situacija je dramatična, iz dana u dan oglasa je sve više, a radnika nema. Ljeto još nije ni počelo, a ako pogledate u banjalučkim lokalima, mahom rade tek punoljetni konobari, djeca koja su završila srednju školu, teško da ćete negdje sresti iskusnog konobara. Iako su plate povećane, oni koji su okusili rad na moru nemaju namjeru da ljeto provedu ovdje", upozorio je Tatić.

Izrazio je nadu da će ove godine u Banjaluci biti upisano bar jedno odjeljenje konobara s obzirom na to da je to zanimanje uvršteno na listu deficitarnih i da zaposleni u Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi u Banjaluci maksimalno ulažu napore da promovišu to zanimanje.

U školama kažu da se jedino uzdaju u dobru promociju zanimanja i da će na taj način doprijeti i do đaka i njihovih roditelja.

"Planirana je čitava lepeza zanata, a kakav će biti odziv učenika, vidjećemo. U ponudi je više trogodišnjih zanimanja, od fasadera, keramičara do montera suve gradnje", rekao je predsjednik Aktiva direktora srednjih škola na području banjalučke regije Ljuban Bajić.

Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola na području Semberije Duško Đurić rekao je da upisnom politikom nastoje uhvatiti korak s privredom.

"Dobro smo prostudirali upisnu politiku proteklih godina i razvijamo drvopreradu, građevinsku industriju i druga zanimanja", rekao je Đurić.

Zaposlenost

Prema podacima Privredne komore RS, prosječan broj zaposlenih u Srpskoj lani je iznosio 279.030 lica, što je u odnosu na prosječan broj zaposlenih u 2020. godini više za 4.803 lica ili za 1,8 odsto.

Najveće učešće u ukupnom broju zaposlenih ima prerađivačka industrija i to 21,1 odsto, a u strukturi zaposlenosti prerađivačke industrije najveće učešće ima oblast proizvodnje prehrambenih proizvoda.