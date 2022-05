Tržište se opet pregrijava, cijene nekretnina će padati

Američko tržište nekretnina se opet pregrijava, a nešto slično dešava se i u ostatku svijeta. Jedino što ovu situaciju razlikuje od one iz 2008. godine je donekle zdravije zaduživanje, zahvaljujući regulativi koju je izrodila posljednja finansijska kriza.

Kada se 2008. raspršio mjehur na američkom tržištu nekretnina cijeli svijet se našao u problemu. No, nisu nekeretnine i njihove cijene bile jedini problem, već i manipulacije na finansijskim tržištima, koje su dovele do globalne finansijske krize. Nju smo nekako preživjeli, čak smo izvukli i neke pouke – poput one da banke treba da budu likvidnije i manje izložene rizicima. Oni koji pak iz te krize nisu izvukli nikakve pouke, mogli bi dobiti šansu za popravni, odnosno za utvrđivanje gradiva, navodi Fortune.

Naime, tržište nekretnina je opet u uzletu, ne samo u SAD već i u ostatku svijeta.

U SAD su u posljednje dvije godine cijene nekretnina porasle za 34,4 odsto, od čega je rast u posljednjih 12 mjeseci iznosio čak 19,8 procenata. Taj prošlogodišnji rast je znatno veći od rasta (14,7 odsto) koji je prethodio pucanju mjehura na tržištu nekretnina prije deceniju i po.

Ekonomisti upozoravaju da današnji rast nema utemeljenje u realnoj ekonomskoj situaciji. Nekretnine su izuzetno precijenjene, kažu stručnjaci sa Florida Atlantik Univerziteta.

Prema njihovim podacima iz marta ove godine, na svakom od 100 najvećih tržišta nekretnina u Americi cijene stanova i kuća su daleko više od njihove vrijednosti. Na 44 ovih tržišta nekretnine su precijenjene najmanje za 30 odsto, a na 13 tržišta njihove cijene su veće čak za 50 procenata od realnih.

Ovo se ne razlikuje mnogo od situacije koja je dovela do finansijske krize 2008. Tada je 99 od 100 najvećih tržišta nekretnina bilo precijenjeno. Od ukupnog broja tržišta, njih 40 je imalo cijene nekretnina veće bar za 30 odsto od realnih, a 19 njih je bilo precijenjeno čak za 50 odsto.

Međutim, prema nekim analitičarima, ovo ne znači nužno da će doći po pucanja mjehura. Postoji još jedan scenario – da će cijene nekretnina postepeno padati, čemu bi mogao doprinijeti i rast kamatnih stopa.

