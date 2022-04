Ambiciozni planovi "Aerodroma RS": Cilj više od 3.000 letova i 300.000 putnika u 2022.

BANJALUKA - Ove godine očekuje se značajno povećanje obima saobraćaja s 3.402 leta i 334.425 prevezenih putnika, navodi se u Planu poslovanja "Aerodroma Republike Srpske".

Kako se ističe, u ovoj godini bi, u odnosu na 2021, broj putnika trebalo da se poveća, i to, prema njihovoj procjeni, za 139 odsto.

"Normalizacija saobraćaja zbog pandemije je uspostavljena tek od juna prošle godine, ali će se broj putnika povećati i zbog uspostavljanja novih linija i saradnje s novim avio-kompanijama. Planirano je povećanje broja letova za 25,81 odsto u odnosu na 2021. godinu", stoji u Planu poslovanja "Aerodroma RS".

Dodaje se da je dugoročni cilj da se svake godine broj prevezenih putnika povećava za više od 10 odsto, te da se svake godine uvedu najmanje dvije nove destinacije.

"Preduzeće će nastojati da uspostavi i saradnju s novim avio-kompanijama. Planiran je nastavak saradnje sa svim dosadašnjim avio-prevoznicima, i to s 'Ryanairom', 'Wizzairom', 'Air Serbiom', 'To Montenegrom', 'Freebirdom', uz proširenje saradnje s 'Air Cairom'. Nastavljaju saobraćati sve dosadašnje destinacije, uz uvođenje dvije nove u 2022. godini, i to kompanija 'Ryanair' uvodi novu liniju za Nirnberg i kompanija 'Air Cairo' za Hurgadu", navodi se u Planu poslovanja.

Planom je ove godine predviđena i adaptacija aerodromskih površina, nabavka agregata za snabdijevanje vazduhoplova električnom energijom, opremanje aerodromske zgrade sa osnaživanjem komercijalnog sadržaja.

"Takođe, planirano je uvođenje sistema automatske naplate parkiranja i rekonstrukcija pristupne saobraćajnice, rekonstrukcija tehničkog objekta, renoviranje portirnice, uvođenje sistema video-nadzora, nabavka i instalacija informacionog sistema za informisanje putnika, te redovno servisiranje svih uređaja i mašina", stoji u Planu poslovanja.

Planirani prihodi za 2022. godinu iznose šest miliona KM, što je više za 40,70 odsto od planiranih prihoda za 2021. godinu.

"Najveće povećanje prihoda očekuje se od prodaje robe i to u najvećem postotku od prihoda od ugostiteljske djelatnosti, s obzirom na to da je preduzeće uvelo prodaju hrane i planira opremanje ugostiteljskog sadržaja u odlaznom gejtu. Planirano je povećanje prihoda od aerodromske takse srazmjerno povećanju broja putnika, kao i prihodi od avio-opsluživanja srazmjerno povećanju broja letova", kaže se u planu.

U "Aerodromima" kažu da postoji potencijalni rizik za nemogućnost vraćanja kredita od sedam miliona KM koji je podignut 2016. godine, i to usljed smanjenog ostvarenja prihoda, te su kao sredstvo obezbjeđenja založili pravo na imovinu, odnosno opremu koja je bila predmet nabavke u iznosu od 4,8 miliona KM, te 40 bjanko mjenica za preostali iznos zajma.

Iz "Aerodroma Republike Srpske" su rekli za "Nezavisne" da će se ove godine s ovog aerodroma moći saobraćati na 17 destinacija.

"To su Milano, Bergamo, Hamburg, Malme, Bazel Mulhause, Brisel, Beograd, Beč, Stokholm Skavsta, Stokholm Arlanda, Memingen, Nirnberg, Dortmund i Geteborg. Takođe, od kraja aprila pa do kraja septembra tekuće godine saobraćaće čarter letovi za Tivat, Antaliju i prvi put s našeg aerodroma let za Hurgadu", naveli su iz "Aerodroma".