Austrijanci derventski "K-Uni Plus" šalju u stečaj, vlasnik tvrdi da nema uslova za to

DERVENTA - Austrijska kompanija "K-Uni" GMBH podnijela je prijedlog Okružnom privrednom sudu Doboj za otvaranje stečajnog postupka nad kompanijom "K-Uni Plus" iz Dervente.

Podaci su ovo koje je objavio Okružni privredni sud u Doboju, gdje su naveli da je kompanija "K-Uni" GMBH iz Austrije podnijela prijedlog, ali da se derventska kompanija "K-Uni Plus" protivi otvaranju stečajnog postupka, jer, kako navode, za to nisu stečeni uslovi.

U ovom sudu su prošle sedmice naveli da je predlagač austrijska kompanija istakla da su ispunjeni uslovi za pokretanje stečajnog postupka, s obzirom na to da protivnik predlagača, kompanija "K-Uni Plus", ne izmiruje dospjele obaveze i da je protekao rok od 60 dana.

"Protivnik predlagača izjasnio se da smatra da nisu stečeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka, obrazlažući to činjenicom da su računi kompanije 'K-Uni Plus' blokirani po rješenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH i da je u toku žalbeni postupak, te da se između istih stranaka vode postupci kod ovog suda i to radi povrata mašina, te radi naknade štete, gdje smatra da će odluke biti donesene u korist protivnika predlagača", saopštili su u Okružnom privrednom sudu Doboj, koji je donio odluku da se pokrene postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, te je imenovao Vladimira Stanimirovića za privremenog stečajnog upravnika.

Kako je Stanimirović kazao za "Nezavisne novine", s obzirom na to da je odluku suda dobio tek prošlog petka, do sada se raspitao o slučaju ove dvije kompanije, te da će se morati raditi vještačenje od strane vještaka ekonomske struke.

"Nakon vještačenja ćemo utvrditi da li postoje uslovi za pokretanje stečajnog postupka, te da li ima imovine pa da se mogu makar troškovi stečajnog postupka namiriti", rekao je Stanimirović, dodajući da na osnovu rješenja suda pravi ovjerenu kopiju koju će dostaviti Poreskoj upravi, Upravi za indirektne poreze, RUGIPP-u, MUP-u, bankama, te APIF-u.

Da uslovi za otvaranje stečajnog postupka nisu ispunjeni, za "Nezavisne novine" je izjavio Robert Bursać, vlasnik "K-Uni Plus" kompanije, koji je istakao da je preuranjeno podnijeti zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, što je uradila austrijska kompanija.

"Između kompanije 'K-Uni Plus' i 'K-Uni' GMBH se još vode postupci i ovo pokretanje stečajnog postupka je iz razloga da izbjegnu svoje eventualne obaveze do kojih će doći kada se završe drugi postupci", kazao je Bursać.

Dodao je da imaju jedan otvoren postupak u vezi s mašinama, dva postupka u vezi sa štetom, jedan u vezi s poništenjem ugovora o zalogu.

"Mi ove postupke ne bismo vodili da ne mislimo da će uspjeti. Austrijskoj firmi ide u prilog da se pomoću stečaja ugasi firma 'K-Uni Plus' i da ne možemo od njih naplatiti buduće obaveze", rekao je Bursać, ističući da firma "K-Uni Plus" ima blokirane račune od strane poreskih organa.

"To je zbog dugova koji su prouzrokovani neradom, a nerad je prouzrokovan zapljenom mašina. Postupak u vezi s mašinama je pred Vrhovnim sudom, jer je austrijskoj kompaniji drugostepeni sud dosudio da dio mašina pripada njima, a oni su odnijeli sve mašine", naveo je Bursać, dodajući da su dugovi austrijske firme nastali zbog troškova postupaka, ali da su veći dugovi prema poreskim organima, a oni nisu zahtijevali stečaj.

"Oni će stečajem uskratiti mogućnost našoj firmi da plati poreze", zaključio je Bursać za "Nezavisne novine".

Podsjećamo da se raskol između ove dvije kompanije vodi od kraja 2020. godine, kada su obje kompanije tvrdile da su vlasnici preduzeća u Derventi. Tada je austrijska firma održala i proteste ispred Tužilaštva u Doboju, tražeći da im se, kako su naveli, dozvoli ulazak u njihovu kompaniju. U septembru 2021. godine Okružni privredni sud u Doboju je donio presudu da je Robert Bursać jedini vlasnik kompanije "K-Uni Plus" u Derventi, a ne austrijska firma "K-Uni".

Derventska kompanija se inače bavi proizvodnjom PVC profila za lajsne koje se koriste pri ugradnji fasada.