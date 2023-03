Blokada računa poslala 90 radnika "The Welly" kućama

PRNJAVOR - Firmi "The Welly", koja se u Prnjavoru bavi proizvodnjom obuće, te zapošljava oko 90 radnika, blokiran je račun, a zaposleni strahuju za svoju sudbinu jer im je, kako tvrde, rečeno da na posao više ne dolaze.

U ovom preduzeću, međutim, tvrde da otkaze nikome nisu dali, ali su i priznali da im je račun blokiran.

Radnici kažu da su u ponedjeljak došli na posao, bez ikakvih naznaka da će njihova egzistencija biti dovedena u pitanje, kao i da im, kako tvrde da im je rečeno, plata za prethodni mjesec neće biti isplaćena, a upravo to se desilo. Obaviješteni su, kažu, da je račun firme u blokadi i da se proces rada obustavlja.

Da ništa nije nagovještavalo ovakav razvoj situacije, za "Nezavisne" je potvrdio i jedan od radnika firme "The Welly", koji nije želio biti imenovan. Neprijatne vijesti su im, kaže, saopštili supružnici Smiljić, a koji su rukovodioci u ovom preduzeću.

"U ponedjeljak sam stigao na posao u prvu smjenu i sve je normalno funkcionisalo, kada su poslovođa Ljubo Smiljić i direktorica firme Dajana Smiljić oko 12 časova došli u radnu halu i rekli da će nestati električne energije i da iz tog razloga ugasimo mašine, kao i da očistimo radni prostor", rekao je ovaj radnik.

Prema njegovim riječima, oko 13 časova obavijestili su radnike o sastanku, a onda je uslijedio hladan tuš.

"Kada smo došli na sastanak, njihove prve riječi su bile: 'Ljudi, mi zatvaramo firmu.' Uslijedili su šok i nevjerica kod radnika, tražili smo objašnjenja, a oni su samo rekli da je račun firme blokiran zbog pravnog spora koji su imali sa prethodnim vlasnicima. Nisu nam dali objašnjenja, mi obični radnici o sudskim sporovima i presudama nismo ništa znali, a oni nam detalje nisu saopštili. Ponovili su: 'Račun je blokiran, firma se gasi, napustite halu'", rekao je radnik.

Naš sagovornik ističe da je u firmi "The Welly" radio duži niz godina i da nikada nije imao problema. Plate su, dodaje on, bile redovne, a uspješno su poslovali i za vrijeme pandemije. Ističe da su mnoge kolege u problemu, jer im je do ostvarivanja prava na penziju ostalo svega nekoliko mjeseci.

On dodaje da je radnike koji su imali ugovor na određeno rukovodstvo firme obavijestilo da treba da preuzmu radne knjižice, dok su radnici koji su imali ugovor na neodređeno još u nedoumici šta je sa njima.

"Najgora je ova situacija, mi još ništa ne znamo, ni šta će biti sa firmom, da li će se možda firma izvući iz blokade, da li će biti proglašen stečaj, ništa ne znamo, a rješenje o otkazu nismo ni dobili, a tako ni naše radne knjižice", ističe radnik prnjavorske firme.

Krstan Simić, dugogodišnji radnik firme "The Welly", kome je ostalo manje od godinu dana do penzije, potvrdio je izjavu svog kolege o dešavanjima koja su se odigrala u ponedjeljak. Kaže da je informacija o blokadi računa i prestanku proizvodnje iznenadila sve radnike.

"Naša firma je svake godine ostvarivala dobit. Lično sam se raspitao u Sindikatu tekstila, kože i obuće Republike Srpske o daljim koracima koje moje kolege i ja možemo preduzeti", rekao je Simić i napomenuo da nisu članovi Sindikata, ali da su dobili savjetodavnu pravnu pomoć.

Firma "The Welly", koja se bavi proizvodnjom obuće sa sjedištem u Prnjavoru, uspješno je poslovala od 2012. godine. Riječ je o preduzeću koje većinu proizvedene robe plasira na inostrano tržište.

Iz ove firme su nam dostavili obimnu sudsku dokumentaciju, a koja se odnosi na slučaj zbog kojeg su firmi "The Welly" blokirani računi. Tvrde da je u pitanju slučaj koji u našim sudovima traje već osam godina, te da su žrtva, kako kažu, "nezakonskog" poslavanja naših sudova.

U dopisu su nam napisali da je vlasnik firme "The Welly" pravno lice "ITC S.r.l." iz Italije, koje je, kako kažu, "pod vlasništvom italijanskog suda". I tvrde da otkaze nisu podijelili.

"Niko nije radnicima dao otkaz. Rečeno im je da je račun trenutno blokiran i da nemamo mogućnost poslovati jer ne možemo kupovati sirovinu te plaćati ostale obaveze. Dvadeset radnika je bilo pod ugovorom na određeno do 28. februara i njima nismo mogli produžiti ugovor. Radnici koji imaju ugovor na neodređeno su poslati na čekanje do okončanja ovog slučaja", rekli su za "Nezavisne novine" iz ovog preduzeća.