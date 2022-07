Čekanje na granici naplaćuje penale

​BANJALUKA - Prve količine šljive iz majevičkog kraja krenule su u Evropu, a zbog sporog prolaska granice proizvođači strahuju da će im prevoznici početi naplaćivati i čekanje, što bi ih uz poskupljenje prevoza gurnulo u debeli minus.

Rekao je to za Glas Srpske jedan od najvećih proizvođača šljive u Ugljeviku Darko Milošević, dodavši da će berba u punom jeku biti iduće sedmice i da proizvođači ne znaju šta ih čeka.

"Kada se zahukta berba, gužva na granici biće još veća jer ne može ni šljiva ni malina čekati da se bere kasnije. Sve u svoje vrijeme ide zato smatram da je priču o uspostavljanju zelenih koridora i produžetka radnog vremena fitosanitarnih inspektora na hrvatskoj strani trebalo započeti mnogo prije berbe", rekao je Milošević i dodao da će slika biti jasnija nakon 7. jula za kada je zakazan sastanak nadležnih na ovu temu.

Kazao je i da je problem to što nema dovoljno rashladnih kapaciteta pa da ubrano voće stoji i čeka u hladnjači.

"Prevoz je poskupio za oko 50 odsto zbog rasta cijene goriva, još ako nam prevoznici naplate dodatno stajanje na granici nema nas nigdje. Ne znamo ni da li će krajnji kupac cijenom ispratiti sve te troškove, tako da veoma lako može doći do pada izvoza i cijena, a time i ogromnih gubitaka", upozorio je Milošević.

Član odbora Udruženja međunarodnih drumskih prevoznika tereta pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH Nijaz Duraković rekao je da je u toku sezona izvoza lako kvarljive robe, šljive, krastavaca kornišona, maline, kupine i borovnice, te da je problem jer ta roba može ići samo preko graničnog prelaza Gradiška gdje Hrvatska obavlja fitosanitarni pregled.

"Kada se kroz Evropu vozi lakokvarljiva roba oslobođeni smo svih zabrana i čak i praznikom se može voziti. Prije dvije godine smo nekako izlobirali pa su nam Hrvati udovoljili i produžili radno vrijeme fitosanitarnih inspektora do 19 časova, a moglo se i subotom uz najavu. Odnedavno je uveden obavezan fitopregled i za drvne sortimente pa se zato stvara puno veća gužva na granici", rekao je Duraković.

Naglasio je da bi izvoznicima mnogo značilo da se u ova tri ljetna mjeseca nađe rješenje za brži prolazak granice. Duraković je rekao da, primjera radi, Srbija sa Mađarskom ima dogovor da 24 časa radi fitosanitarni pregled, a dogovorila je i sa Hrvatskom radne subote.

"Imamo i po 300 do 400 utovara u sezoni i mnogo bi značilo da sve ide brže, jer svako čekanje obara kvalitet robe, a samim tim pada i cijena", istakao je Duraković. On je naglasio da bi i na našoj strani na granici trebali olakšati prolaz lakokvarljive robe, da oni koji prevoze tu vrstu robe imaju prioritet pri prolasku.

Radno vrijeme

Nijaz Duraković je pojasnio da fitosanitarna inspekcija s hrvatske strane radi samo radnim danima od sedam do 15 časova.

"Subotom ne rade, a to znači da ako robu natovarimo u petak definitivno čekamo do ponedjeljka. Često ni kada se četvrtkom natovari ne stiže se izaći do ponedjeljka", kazao je Duraković.