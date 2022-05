Čelić jagodi podigao i spomenik

ČELIĆ - Nekoliko stotina proizvođača jagode u petak se predstavilo na "Danima jagodastog voća" u Čeliću, dvodnevnoj manifestaciji koja se ponovo održava nakon 12 godina pauziranja.

Osim izložbenog dijela, organizovana su i edukativna predavanja, prezentacije mineralnih gnojiva i ostalih preparata, ali i kulturni i sportski program.

Među proizvođačima koji su izložili svoje jagode je i Nihad Jašarević, koji ovo voće proizvodi 15 godina. Trenutno ima deset dunuma jagode pod plastenikom.

"Treba dosta vremena i truda. Ima puno ulaganja. To nije jeftin posao, treba i znanja. Došlo je vrijeme da se jagoda ne može više proizvoditi na otvorenom, samo plastenička proizvodnja. A da bi to neko imao, to košta", priča Jašarević.

Po njegovom mišljenju, jagode su prve klase i već su bile na tržištu EU.

Opština Čelić je daleko poznata po jagodarstvu. Trenutno ima prijavljeno oko 480 proizvođača koji su zasadili 70 hektara jagode, a 80% je pod plastenicima.

Najmanje 50% stanovništva uzgaja jagode i živi od toga. Manifestacija "Dani jagodastog voća" održana je prvi put 1980. godine. Nakon duže pauze, ponovo se vratila ova manifestacija.

"Osjećao sam se dužnim da vratim ovu manifestaciju. Kada spomenete Čelić, asocijacija je jagoda. Imamo više od 300 izlagača. Imamo i izlagače hemijskih proizvoda koji se koriste za jagodu iz cijele BiH pa čak i iz Evrope", rekao je Admir Hrustanović, načelnik Čelića. Hrustanović je izrazio nadu da će narednih godina sajam biti još sadržajniji, jer njegov značaj je neupitan.

"Veliki je značaj. Samim dolaskom vlasti sa viših nivoa, pokušavamo kroz projekte obezbijediti sredstva za jednu modernu pijacu da bi proizvođači mogli prodavati ono što proizvedu. Ovom manifestacijom pokušavamo privući i ljude koji će otkupljivati za proizvodnju, preradu, ali i izvoziti jagodu, a sve kako bismo povećali i poboljšali proizvodnju i postigli što bolju cijenu", ističe on.

Otvaranju Sajma jagode prisustvovale su brojne delegacije, a Irfan Halilagić, premijer TK, uputio je podršku i zahvalnost organizatorima jer na najbolji način promovišu jagodu i domaću proizvodnju.

"Vlada TK je uvidjela značaj poljoprivredne proizvodnje, te smo rebalansom budžeta osigurali novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima u najvećem iznosu do sada", pojasnio je Halilagić.

Da je jagoda odavno brend ove male opštine, pokazuje i činjenica da jagoda tu ima i spomenik, a i mlađi naraštaji su svjesni toga šta jagodarstvo znači za njihov kraj, pa su se takmičili u najboljem likovnom i literarnom radu, i to učenici od 5. do 9. razreda. Prvi dan sajma zabilježena je zaista velika posjećenost te se očekuje da on ove godine bude zaista uspješan i produktivan, a posebno za proizvođače koji žive od jagodarstva.