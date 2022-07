Ćorić: Bojimo se da neće biti odobravanja na nivou BiH

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić izjavio je danas da se prevoznici koji imaju problem zbog visokih cijena nafte i naftnih derivata, ali i Ministarstvo saobraćaja pribojavaju da, i ako nađu neka rješenja, neće naići na odobravanje na nivou BiH.

"Protest prevoznika je bio njihov način da skrenu pažnju na probleme koje imaju. Oni su na ovaj način odlučili da skrenu pažnju na probleme koje imaju u svojoj oblasti, imali smo sastanke, a prisustvovali su i predstavnici Privredne komore. Tražićemo rješenja za Srpsku, a predlagati za nivo BiH", rekao je Ćorić za RTRS.

On je naveo da je ogroman problem poskupljenje goriva.

"Imamo situaciju da je gorivo jeftinije u Hrvatskoj, Sloveniji, ponegdje i u Srbiji, nego u BiH, što dodatno dovodi prevoznike u loš položaj", dodao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, problem jeste i uredba Savjeta ministara koja se odnosi na zabranu izvoza drvnih sortimenata, jer je negativno uticala na rad prevoznika.

Ćorić je podsjetio da je izdvojeno šet miliona KM za gradski, prigradski i međugradski saobraćaj.

"Nekim institucijama zamjeram što su katastrofalni uslovi na nekim graničnim prelazima, ali i zbog dužine zadržavanja prevoznika. Besmisleno je da prevoznik bude zadržan na graničnom prelazu sedam ili osam časova", kaže Ćorić.

On je naglasio da je Republika Srpska završila svoj dio posla kada je riječ o izgradnji mosta u Gradišci i sada se čeka da svoj dio završi Hrvatska.

"Kada govorimo o putnoj infrastrukturi, veoma važna bi bila izgradnja brzog puta od Bijeljine do Trebinja, što je definisano prostornim planom Srpske. Međutim, naš prioritet jeste izgradnja auto-puta od Banjaluke do Beograda i Banjaluka-Prijedor. To je ono što smo ugovorili, a rješavamo i izgradnju od Brčog do Vukosavlja i od Bijeljine do Rače", naveo je Ćorić.

On je ponovio da je u Olimpijskom centru "Jahorina" sedam puta povećana vrijednost nekretnina i zemljišta, što pokazuje da su se islatila ulaganja u ovaj centar.

Prevoznici u cijeloj BiH, koji su nezadovoljni visokim cijenama nafte i naftnih derivate, započeli su u ponedjeljak, 4. jula, protest, koji je prekinut nakon što su u utorak, 5. jula, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić i predsjednik Udruženja prevoznika Srpske za unutrašnji i međunarodni transport Nikola Grbić dogovorili da bude formirana radna grupa koja će sagledati situaciju i pokušati da riješi probleme prevoznika u Srpskoj.

Radna grupa za analizu stanja i rješavanje problema u drumskom prevozu imenovana je u srijedu, 6. jula, u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

Grupu, čiji je zadatak da analizira stanje u oblasti drumskog prevoza i da predloži mjere za rješavanje problema, čine predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Privredne komore i Udruženja prevoznika Srpske.