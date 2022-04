Ćosić: Značajan povratak na mapu regionalnih skupova

JAHORINA - Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić istakao je da je veoma značajno da se nakon dvije godine pauze izazvane virusom korona "Jahorina ekonomski forum" vraća na mapu, ne samo foruma u Republici Srpskoj, nego i regionalnih.

Ćosić je tokom panela "Konkurentnost lokalnih zajednica" rekao da gradovi i opštine moraju da budu u mogućnosti da učine dostupnim direktan i indirektan sistem podrške privrednimm subjektima, te kao dobar primjer naveo Istočno Sarajevo jer se svih šest opština u njegovom sastvu i sam grad trude da budu dostupni investitoru.

Prema njegovim riječima, drugi faktor su prirodni resursi, a u Istočnom Sarajevu turizam i drvna industrija su najvažniji.

"Vidimo kako je u inesticionom smislu eksplodirala Jahorina zbog dobre saradnje sa Vladom Republike Srpske i onogo što rade lokalne zajednice", istakao je Ćosić i dodao da je tu i drvna industrija gdje ima prostora za napredak, jer se mora podići stepen finalizacije.

On je napomenuo da ima prostora za napredak i u metalskoj industriji i trgovini i uslugama.

Ćosić, koji je i gradonačelnik Istočnog Sarajeva, kaže da ovaj grad može biti primjer za cijelu Republiku Srpsku, imajući u vidu da je uz Banjaluku, jedini grad koji ima pozitivna demografska kretanja.

"Bez demografije, bez radne snage, teško da ćete dobiti bilo kog stranog investitora", rekao je on i dodao da su važne i javne investicije bez kojih nema ništa.

Predsjednik Privredne komore Pirota Dragan Kostić rekao je na panelu da smatra da je pravi momenat za slobodne zone u Republici Srpskoj, gdje postoje idealni uslovi za to.

"Ovdje su veliki potencijali za stvaranje slobodnih zona između Republike Srpske i Srbije, kao i Republike Srpske i Hrvatske", naveo je on i dodao da bi to trebalo da budu savremeni industrijski parkovi i specijalne ekonomske zone.

Kostić smatra da osnivanje slobodnih zona u Republici Srpskoj može znatno da doprinese privlačenju stranih investicija.

"Svaka slobodna zona zavisi od mjesta izgradnje, namjene, a za to najprije treba izgraditi infrastrukturu i pružiti pogodnosti za investitore, što bi trebalo da urade lokalne i republičke vlasti", rekao je on i dodao da suština novog razvoja slobodnih zona u Republici Srpskoj jeste da one treba da budu konkurentne u odnosu na okruženje.

Kostić je naveo da u svijetu postoji više od 10.000 slobodnih zona, u EU 81, ali EU novom ekonomskom politikom ohrabruje izgradnju slobodnih zona u Evropi.

Gradonačelnik Niša Dragana Sotirovski naglasila je da oni nastoje da budu konkurentni kako bi privukli što više stranih investicija, te da su za ulaganja u Nišu zainteresovani i strani i domaći investitori.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da Gradiška ima geostratešku poziciju, da je gradska administracija u funkciji građana i privrednika, a da bez strategije nema ni razvoja.

Adžić je naglasio da su najveći magnet za privlačenje investicija poslovne zone, skraćene procedure, infrastrukturna opremljenost i da se da prilika mladim ljudima.

On je istakao da je u Gradišci u toku 16 međunarodnih projekata, a da je jedan od osnovnih razloga za uspjeh uvođenje novih zanimanja u srednjim školama, kako bi investitori imali školovanu i obučenu radnu snagu.

Gradonačlnik Preveza u Grčkoj Nikolas Sotirovski naglasio je da je kod njih najrazvijeniji turizam, uzgajanje životinja, ribolov i poljoprivreda.

On je naglasio da je za bolju konkuretnost lokalnih zajednica potrebna velika podrška, usklađivanje poslovanja, kreiranje vještina i digitalna transformacija putem novih tehnologija.

Na dvodnevnom "Jahorina ekonomskom forumu" glavna tema rasprave je globalni ekonomski izazovi i prilike, dok su kroz panele zastupljene i regionalne teme kao što su "Otvoreni Balkan", regionalna saradnja, kao i jačanje konkurentnosti lokalnih zajednica i lokalne ekonomije.

"Jahorina ekonomski forum" održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović i uz pomoć Vlade Srpske i Savjeta ministara, a okuplja više od 400 učesnika iz desetak evropskih zemalja.