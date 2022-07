Dodik: Cijena struje će uvijek ostati niska za naše ljude

KOZARA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da Republika Srpska ima dovoljno električne energije, da "Elektroprivreda" neće biti prodata i da će cijena struje uvijek ostati niska za građane.

"Naša 'Elektroprivreda' neće biti prodata, ekipa koju predvodim to je spriječila. Da to nismo učinili danas bismo imali pet puta skuplju struju", rekao je Dodik, napominjući da u predstojećem periodu treba raditi na više polja zbog globalnih dešavanja i tokova.

On je napomenuo da, ako Srpska već ne može određivati cijenu nafte, onda može struje.

"Cijena struje ostaće uvijek niska za naše ljude. Sva sreća pa imamo oko 35 odsto viškova i možemo da prodamo i time poklopimo gubitke koji nastaju u vezi sa domaći konzum", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da je cijena električne energije u Srpskoj za stanovništvo niža za 44 odsto nego u Federaciji BiH.

"Manja je 60 odsto nego u Hrvatskoj, a 140 odsto nego u Italiji i na nekim drugim mjestima. I to je politika koju ćemo nastaviti", rekao je Dodik na Mrakovici, gdje je prisustvovao obilježavanju 80 godina od Bitke na Kozari.

On kaže da zna da se ono što treba da radi u budućem periodu svodi na nekoliko stvari.

"Da obezbijedim mir - to znam i to sam pokazao da mogu. Sigurnost, i to znam i pokazao sam, a ono što dodatno moram da radim je da obezbijedim dovoljno energije i hrane za naš narod zbog globalnih trendova", rekao je Dodik.