Dodik i Ćorić sa predstavnicima kineskih kompanija o ulaganjima u RS

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić razgovarali su danas u Banjaluci sa delegacijom pet kineskih kompanija o otvaranju fabrike za preradu papira sa najnovijom tehničkom opremom i obezbijeđenim stoodstotnim izvozom, te zapošljavanju po 300 radnika u prve dvije godine.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima ulaganja u oblasti saobraćajne infrastrukture, energetskog sektora, ekologije, obnovljive izvore energije i druge oblasti od interesa za Republiku Srpsku, saopšteno je iz resornog ministarstva Republike Srpske.

Razgovarano je o izgradnji prečistača otpadnih voda u sedam gradova Republike Srpske sa najsavremenijim tehnologijama, a investitor je izrazio interesovanje i za ulaganje u obnovljive izvore energije u Hercegovini i to na području opštine Ljubinje.

Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji magistralnog puta Foča - Kosmansko Polje (Šćepan Polje) - Tjentište, te je istaknut značaj izgradnje, reorganizacije i modernizacije željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj sa akcentom na izradu master plana za organizaciju modernog željezničkog saobraćaja.

Delegaciju kineskih kompanija činili su visoki predstavnici ovih kompanija koje su na globalnom nivou među najbolje rangiranim kompanijama u oblastima projektovanja i izgradnje megaprojekata u različitim oblastima.

Delegaciju su činile kompanije "China Europe Association For Technical And Economic Cooperation", "China Railway Group Central And Eastern Europe Headquarter", "China State Construction Engineering Company", "China Energy Group Jiangsu Institute" i "Sinomach Sumec - Sumec Group Corporation".