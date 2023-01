Grabovac: I najmanje povećanje minimalca u nekim branšama gasilo bi firme

BANJALUKA - Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, smatra da neke branše ne mogu podnijeti povećanje minimalne cijene rada, jer bi to dovelo do gašenja pojedinih preduzeća ili većeg dijela te privredne grane, tako da bi se, ako bi i došlo do nametanja minimalca, tim branšama trebalo pomoći kroz dodatna poreska rasterećenja ili slične mjere.

"Prilikom donošenja odluka o nametanju iznosa minimalnih plata treba uzeti u obzir da različite privredne grane imaju i različit nivo marži i uopšte mogućnosti takozvane margine poslovanja, jer imate niskoakumuklativne grane poput proizvodnje obuće, te dijelova trgovine i tako dalje, gdje je ta margina jako mala i minimalna povećanja cijene rada mogu dovesti do gašenja pojedinih privrednih subjekata ili većeg dijela te privredne grane", rekao je Grabovac.

Prema njegovim riječima, ukoliko se bude insistiralo na povećanju iznosa minimalne plate, sigurno treba pronaći način da se tim granama uvedu neka poreska rasterećenja, a to se odnosi na najugroženije grane, kao što su trgovina na malo i neke druge branše, poput industrije obuće i tekstila, gdje je Vlada i u prethodnom periodu imala posebne poreske tretmane.

"Trebalo bi razmisliti kako da donošenje ovakve odluke ne dovede do gašenja pojedinih subjekata ili gašenja većeg broja subjekata cijele jedne privredne grane", rekao je Grabovac.

Istakao je da su privrednici svakako prinuđeni da podižu plate, ne zato što im to neko nameće, nego zbog jako velikog deficita kvalifikovane radne snage.

"Nametanje poslodavcima u tom smjeru nema ni smisla. Jednostavno, ukoliko se to i desi, treba pronaći način da se ugroženim granama pomogne kroz neka dodatna poreska rasterećenja, uvođenje nekih subvencija ili sličnih mjera", naglasio je Grabovac.