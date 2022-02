Jeste li sigurni da je pegla isključena?

BANJALUKA - Jeste li sigurni da su instalacije ispravne, da ste zatvorili vodu kad ste krenuli na put, da cijevi neće pući ili da od komšije neće procuriti?

Ako niste sigurni i mislite da su velike mogućnosti da izljev vode ili požar unište vašu najveću investiciju, provjerite ponudu Wiener osiguranja imovine sa do 50% online popusta.

Najčešće pitanje koje postavljamo nekome ko nije razmislio o svim aspektima onoga što radi ili o problemima koji mogu iskrsnuti ako još jednom ne razmisli o tome je „Jesi siguran”? Nerijetko to pitanje postavljamo sami sebi, pa je ta jednostavna fraza postala okosnica nove kampanje Wiener osiguranja VIG. Svakodnevne nedoumice poput “je li pegla isključena”, “je li voda zatvorena prije puta”, “je li šporet ugašen”, Wiener pretvara u dopadljive, nerijetko šaljive, primjere kako bi na drugačiji način tržištu ukazao na potrebu za osiguranjem imovine i generalno podigao svijest o osiguranju.

“Kao osiguravatelj koji brine o više hiljada domaćinstava u Bosni i Hercegovini, željeli smo skrenuti pažnju na moguće opasnosti koje se mogu desiti svima, a koje su pokrivene našim jedinstvenim programom “Siguran dom”. Sada, klijenti mogu ugovoriti svoju polisu Siguran dom samostalno putem našeg novog webshop-a, po posebnoj ponudi, brzo i jednostavno.” - istakao je Borislav Doder, direktor Wiener osiguranja VIG.

Wiener online prodavnica otvorena je 24/7, štedi dragocjeno vrijeme, kijenti sami odabiru pokrića koja im trebaju, odmah dobivaju izračun premije osiguranja, a plaćanje mogu obaviti online.

Koja pokrića obuhvata polisa Siguran dom?

U najkraćim crtama, sve imenovane i neimenovane opasnosti su pokrivene polisom osiguranja Siguran dom – od požara, izljeva vode iz instalacija, krađe, loma stakla, poplave, oštećenja na stvarima, kao i odgovornost za štetu koja je nastala u komšijskim stanovima.

Program je razvrstan u tri paketa – Basic, Medium i All Risk, a naknade za polisu “Siguran dom” se kreću između 0,30 do 0,80 pfeninga po danu ovisno od odabranog paketa. Uz simbolična ulaganja za ovakva pokrića, bila bi šteta propustiti ponudu sa do 50% online popusta. Navedeni iznosi, bez obzira na paket, uključuju i kućnu asistenciju 24/7 za hitne usluge vodoinstalatera, električara, bravara, stolara i staklara!

Za koji god paket da se klijenti odluče, mogu računati na online popuste od 35% do 50% ovisno da li polisu ugovaraju na jednu ili više godina.

Ako niste sigurni, provjerite ili osigurajte se na webshop.wiener.ba