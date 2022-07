Kilometarske kolone na granici kvare izvoz voća i povrća

SARAJEVO - Na sastanku izvoznika, predstavnika međunarodnih drumskih prevoznika i relevantnih institucija na nivou BiH zatražen je hitan sastanak kako bi se izbjegle kilometarske kolone na granici sa Hrvatskom, i to u periodu pojačanog izvoza lako kvarljive robe.

Nakon sastanka koji je održan u Spoljnotrgovinskoj komori BiH rečeno je da se u roku od nekoliko dana traži sastanak sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH, predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija na nivou BiH, predstavnicima UIO BiH, Granične policije, inspektoratima i nadležnim institucijama entiteta.

"Traži se od Ministarstva bezbjednosti BiH da iznađe model sa Graničnom policijom kako bi se na izlazu iz BiH na graničnim prelazima hladnjače, tj. transport lako kvarljive robe, stavile u prioritet i to da pod policijskom pratnjom budu propraćene do carinskih službi", navodi se u saopštenju Spoljnotrgovinske komore BiH.

Dodaje se da se traži od UIO BiH da angažuje maksimalno sve svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi se u što kraćem roku završile carinske procedure prilikom izlaska iz BiH.

"Tražimo od inspekcijskih organa da se hitno omogući prioritetan prolaz lako kvarljive, sezonske robe, kao što su voće i povrće, na graničnom prelazu Gradiška te da se hitno produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i da se uskladi sa radnim vremenom UIO BiH tokom izvoza sezonskog voća i povrća, i to radnim danom do 19 časova i subotom do 15 časova", pojašnjava se u saopštenju.

Oni traže od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da ponovi urgenciju prema Inspektoratu Hrvatske u vezi sa održavanjem zajedničkog sastanka, a u vezi s produženjem radnog vremena fitosanitarnih inspektora Republike Hrvatske i uvođenjem rada subotom.

"Tražimo i formiranje radne grupe koja bi predstavnicima Mješovite komisije za praćenje sprovođenja ugovora sa Hrvatskom predstavili prijedloge sistemskog, dugoročnijeg rješavanja ovog pitanja, i to otvaranja dodatnog BIP-a, olakšavanja transporta i izvoza po određenim stavkama", naglašava se u saopštenju.

Suad Selimović, predsjednik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju pri Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, rekao je za "Nezavisne" da je poražavajuće da 80 odsto vremena prevoznici čekaju na našoj granici.

"Nema bržeg prolaska naših hladnjača, jer nema trake na kojoj bi oni imali prednost i mogli zaobići ostale transporte koji nisu hitnog karaktera. Jedina zamjerka za hrvatsku stranu jeste da bi trebalo otvoriti dodatni BIP, jer se ne radi vikendom", kazao je Selimović.

Kako kaže, najveći problem je kriminal sa naše strane granice.

"Transporte koji su u hladnjačama naši carinici mogu da sprovedu da ne čekaju u redovima dva-tri dana, jer je to hitan transport. Nastaju svađe na graničnom prelazu, i oni na privatnim terminalima čekaju i više plaćaju ležarine. Ovo je strašan, domaći kriminal i to od ljudi koji rade na našim graničnim prelazima. Oni, izgleda, žele našu 'kilu mesa' koju izvozimo da upropaste. Ne mogu se ni dogovoriti s kolegama s hrvatske strane kada će uzimati pauzu i onda prevoznici na granicama čekaju dva sata samo zbog pauze", naglasio je Selimović.

Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kazao je za "Nezavisne" da se prevoznici žale najviše zbog skraćenog vremena rada fitosanitarne službe sa hrvatske strane.

"Dakle, prevoznici sigurno ne čekaju duže zbog carinskih organa BiH, to mogu potvrditi. Svaki kamion koji ima svu potrebnu dokumentaciju za carinjenje prođe odmah carinski postupak u BiH. Upoznati smo i mi da je hrvatska carinska služba pojačala kontrole, da fitosanitarna služba sa hrvatske strane radi skraćeno, ali nažalost, ne možemo mi na to uticati", naglasio je Kovačević.

Inače, izvoz svježeg voća i povrća, i to šljiva, krastavaca kornišona, mladog krompira i stonog grožđa iz BiH u EU kontinuirano raste. U 2021. godini na tržište EU izvezeno je 22.950 tona robe u vrijednosti 42,7 miliona KM, što čini 79 odsto od ukupnog izvoza svježeg voća i povrća. Najviše proizvoda izveze se u Njemačku, Hrvatsku i Sloveniju, međutim Hrvatska je za BiH značajna tranzitna zemlja.

Ćorić: Protest prevoznika način da ukažu na svoje probleme

Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, kazao je da se prevoznici koji imaju problem zbog visokih cijena nafte i naftnih derivata, ali i Ministarstvo, pribojavaju da, i ako nađu neka rješenja, neće naići na odobravanje na nivou BiH.

"Protest prevoznika bio je njihov način da skrenu pažnju na probleme koje imaju. Oni su na ovaj način odlučili da skrenu pažnju na probleme koje imaju u svojoj oblasti, imali smo sastanke, a prisustvovali su i predstavnici Privredne komore. Tražićemo rješenja za Srpsku, a predlagati za nivo BiH", rekao je Ćorić za RTRS.

Naveo je da je ogroman problem poskupljenje goriva.

"Imamo situaciju da je gorivo jeftinije u Hrvatskoj, Sloveniji, ponegdje i u Srbiji, nego u BiH, što dodatno dovodi prevoznike u loš položaj", istakao je Ćorić.