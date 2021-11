Ljevnaić za "Nezavisne": Zimska sezona na Jahorini počinje na vrijeme

Olimpijski centar "Jahorina" užurbano vrši finalne pripreme za novu zimsku sezonu. Radno ljeto se isplatilo i Jahorina već sada poprima novi izgled, sa pet novih žičara i povećanim kapacitetom od 9.500 skijaša na sat. Najveći projekat ove sezone je gondola "Poljice", sa svjetlosnim efektima i moderno dizajniranim stanicama i kabinama.

Dvije šestosjedne žičare "Rajska dolina" i "Trnovo", sidro "Javor" i lift "Spust" su potpuno nove instalacije koje će ove zime prevoziti skijaše. Jahorina sada na svojih 47 km skistaza raspolaže sa ukupno 14 instalacija vertikalnog transporta i tri skivrtića za najmlađe posjetioce.

Nova rasvjeta je već zasijala stazom "Novak Đoković", koja će prvi put ove sezone biti dostupna i za noćno skijanje. Ambijentalno je uređen gornji dio planine, a dobro poznati ugostiteljski objekat "Olimpijski bar" novu sezonu dočekuje sa proširenim kapacitetom za 100 mjesta. Radi se i na modernizaciji vrtića "Poljice", ali i izgradnji prvog snowboard parka. Novih sedam kilometara sistema za osnježavanje garantuje dobro pripremljene skistaze, a za ugodniji dolazak do Jahorine presvučen je put od Pala do Jahorine.

Nedavno su ovu planinu pogodile obilne poplave, koje su prouzrokovale velika oštećenja, da li će sve biti spremno ma vrijeme, saznaćemo u razgovoru sa direktorom Olimpijskog centra "Jahorina" Dejanom Ljevnaićem.

U medijima je brzo odjeknula vijest da su obilne poplave prouzrokovale veliku štetu na Jahorini, potom je došlo do oštećenja oba putna pravca koji vode ka Jahorini. Da li je sada sve sanirano i da li će nastala šteta uticati na početak sezone?

LJEVNAIĆ: Na samom početku želim da kažem ono što turiste najviše interesuje, a to je da će sve biti sanirano do 1. decembra i da će sezona početi kako je i najavljeno od 2. decembra. Put ka Jahorini je saniran u rekordnom roku i sada je prohodan, saobraćaj se odvija neometano. Na terenu smo i radimo i po 20 sati dnevno kako bismo sanirali svu štetu i omogućili skijašima uživanje u svemu što Jahorina nudi.

Činjenica je da su nam poplave koje su pogodile Jahorinu i sarajevskoromanijsku regiju prouzrokovale ogromnu, višemilionsku štetu i to sve u momentu kada vršimo finalne pripreme za sezonu. Oštećeni su dio skistaza, drenažni kanali, vodopropusti, dio parkingprostora, prilazni putevi do Jahorine. Jezero Poljice i Skočine napunjeni su muljem i bujičnim vodama, trenutno radimo na ispumpavanju i želim se zahvalim Civilnoj zaštiti i direktoru Milanu Novitoviću koji su nam izašli u susret i ustupili pumpe.

Dakle, sezona skijanja je spremna i počeće na vrijeme. Šta možemo očekivati na samom otvaranju, ali i u nastavku?

LJEVNAIĆ: Za ovu sezonu u najmanju ruku mogu reći da će biti inovativna, u infrastrukturu Jahorine, zahvaljujući podršci Vlade RS, Milorada Dodika i Radovana Viškovića, uloženo je 99 miliona KM.

U planu nam je veliki broj manifestacija zabavnog karaktera koje su interesantne i skijašima, ali i onima koji ne skijaju, a vole planinu i dobar provod. Na početku za sam skiopening planiramo spektakularno otvaranje od 2. do 5. decembra, kada organizujemo gastromanifestaciju "Ćevap fest", ali i koncerte. U planu je da prvi koncert bude 3. decembra, gdje će gosti imati priliku da uživaju u hitovima Tonija Cetinskog, nakon toga isti dan će biti VIP žurka u našem "Olimpijskom baru" sa Milicom Todorović, 4. decembra za dobar provod zadužen je Haris Džinović i za kraj, 5. decembra, Saša Matić. Karte za navedene koncerte od 1. novembra moguće je kupiti na www.kupikartu.ba po cijeni od 30 KM za FanPit i 100 KM za VIP karte. Takođe, skijaši će imati priliku da prisustvuju takmičenju između proizvođača travničkog, banjalučkog, sarajevskog i veganskog ćevapa.

Nakon toga, dva naredna vikenda ćemo imati "Balkan Music Festival", kada će na našoj planini koncerte praviti gotovo sve muzičke zvijezde iz regiona. U petak, 10. decembra, naše goste će zabavljati Voyage, Nucci, Corona x Rimski, Gazda Paja, THCF i Devito. Potom je subota, 11. decembra, rezervisana za nastupe Dragane Mirković, Mileta Kitića, Šemse Suljaković i Kemala Malovčića. Naredni petak, 17. decembra, zakazani su nastupi Seke Aleksić, Elme Sinanović, Aleksandre Prijović, Slobe Radanovića i Milice Pavlović. U subotu, 18. decembra, goste Jahorine zabavljaće "Bijelo dugme", "Divlje jagode" i "Riblja čorba". Karte za ove koncerte su 30 KM za parter, dok je 100 KM ulaz za sva četiri dana. VIP pozicije su 100 KM po danu, a za sva četiri koncertna dana cijena VIP ulaza je 300 KM.

Ove godine zatvaramo sezonu sa "Winter Magic by Brodolom Jahorina" u martu, a cijeli januar i februar će biti intro party na stazama. U okviru ove manifestacije pregovaramo sa nekim od najpoznatijih svjetskih imena elektronske muzike, kao što su Gianluca Vacci, Fedde Le Grand, Hot Since 82, Dimitri Vegas, Burak Yeter, Mahmut Orhan, Mark Knight, Deborah De Luca, Plastik Funk, Kristijan Molnar i Petar Dundov.

Osim popusta za skiopening, da li će biti organizovane još neke pogodnosti za skijaše?

LJEVNAIĆ: Uz ove manifestacije skijaše će obradovati i popust na skikarte prvi promoperiod sa popustom od 50% važeći je na sve skikarte koje se kupe i iskoriste u terminu do 2. do 5. decembra, potom 912. decembara takođe popust do 50%.

Nakon toga, u sezoni nizaće se promoperiodi sa popustom od 20% u sljedećim terminima 2023. januar; 2730. januar; i posljednji promoperiodu u nizu će biti od 10. do 13. marta.

Prije nekoliko dana završila se i akcijska pretprodaja karata, kada smo zabilježili povećanje interesovanja za Jahorinu u odnosu na prethodnu godinu za gotovo 110 odsto. Zaista sam jako srećan zbog toga, meteorolozi najavljuju sjajnu zimsku sezonu u cijeloj Evropi i siguran sam da ćemo imati jednu od najboljih sezona do sada.