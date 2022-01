Most na Savi kod Gradiške biće završen u roku

GRADIŠKA, ZAGREB - Radovi na mostu preko Save kod Gradiške odvijaju se po planu i posao će biti završen unutar ugovorenog roka, potvrdila je "Nezavisnim novinama" Tamara Pajić, portparolka "Hrvatskih cesta".

To bi trebalo da znači da će most biti završen u maju, s tim da do puštanja u punu funkciju treba čekati do kraja 2023. godine, s obzirom na to da je potrebno izgraditi pristupnu brzu cestu od granice BiH do Okučana, kojom će most biti spojen na postojeći auto-put Zagreb - Beograd.

Pajićeva nam je rekla da je već sklopljen ugovor s firmom "Integral inženjering", te da je završen postupak nabavke za usluge nadzora. Kako nam je rekla, to će biti Institut IGH, a sklapanje ugovora je u toku.

"U tijeku su pripremne radnje od strane 'Hrvatskih cesta' za uvođenje izvođača u posao. Očekuje se da će se do kraja siječnja 2022. ostvariti svi neophodni preduvjeti za uvođenje", rekla nam je ona i pojasnila da se to odnosi na omeđavanje radilišta, te za krčenje šume, za šta je podnesen zahtjev nadležnom organu.

Što se tiče samog mosta, Pajićeva je istakla da je u toku izrada antikorozivne zaštite na čeličnoj konstrukciji.

"Uglavnom se to radi u unutrašnjosti mosta, a rjeđe, kada to vremenske prilike dozvoljavaju, i vanjskih površina rasponske konstrukcije. To se odnosi na pjeskarenje i brušenje zavara, te nanošenje slojeva antikorozivne zaštite na tako pripremljene slojeve", naglasila je ona.

Dodala je da se u unutrašnjosti mosta postavljaju cijevi kolektora, odnosno sistema odvoda oborinskih voda, a radovi neće biti obavljani tokom predstojećih praznika.

Što se tiče početka izrade vozne površine na mostu, naglasila nam je da je za očekivati da je realno da se s tim počne na proljeće.

U "Autoputevima RS" kažu da je na teritoriji RS skoro završena izgradnja obloge čunja, a na samom mostu završeno je već gotovo 75 odsto montaže kolektora odvodnje unutar mosta, kao i 50 odsto montaže konzula za elektropolice.

"Kada je riječ o antikorozivnoj zaštiti vanjskih segmenata, radovi su u potpunosti izvedeni na segmentima 12-20. Na segmentu 11 izvedeni su radovi pripreme površine montažnih varova, te nanošenje temeljnog premaza. Postotak ukupne izvedenosti radova na mostu, cjelovite antikorozivne zaštite, iznosi između 85 i 90 odsto", rekli su oni i potvrdili da radovi teku planiranom dinamikom.

Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija BiH, ranije je za "Nezavisne novine" rekao da očekuje da će do proljeća, kada je predviđen završetak izgradnje, biti završeno i 500 metara saobraćajnice s bh. strane i 50 metara s Hrvatske, a da će nakon toga početi izgradnja pristupne saobraćajnice u dužini od šest kilometara s hrvatske strane, koju će izgraditi "Integral inženjering".

"Završetkom tog dijela most će moći biti pušten u saobraćaj. Rok za izgradnju je godinu i po dana, ali s obzirom na to da je u pitanju 'Integral' uvjeren sam da će sve učiniti da se taj rok maksimalno skrati kako bi most što prije bio u funkciji", rekao je Mitrović.

Vrijednost mosta je oko 19 miliona evra, a grant od 6,3 miliona maraka je obezbijedila EU.