"Nezavisne" saznaju: Pečati na granici odlaze u istoriju

​BRISEL, BANJALUKA - Evropska unija od 2022. godine planira uvođenje sistema evidentiranja ulaza i izlaza na šengenskim granicama kojim će biti izbačeno pečatiranje pasoša, potvrđeno je "Nezavisnim".

Kako nam je objašnjeno, ovaj sistem se uvodi jer je alternativa bila vraćanje viza i uzimanje biometrijskih podataka u konzularnim predstavništvima u BiH zemalja članica Šengenske unije, što EU nije željela ni da razmatra kao opciju.

Nedavno su "Nezavisne" objavile da EU uvodi sistem registracije putnika ETIAS, nakon čega su brojni regionalni mediji prenijeli informacije da će EU uvesti skeniranje prstiju i lica, međutim prava informacija je da će se ovi podaci uzeti samo jednom, a nakon toga više neće biti potrebno ni skeniranje ni pečatiranje u pasoše. Takođe, precizirano je da su ETIAS i novi sistem prelaska granice dva potpuno različita sistema i da su netačne informacije da se radi o istom sistemu.

"ETIAS je planiran da počne s radom 2021. godine, međutim moguće je da dođe do kašnjenja početka rada ovog sistema i da njegova primjena počne u vrijeme kad počne novi režim prelaska granice", rekla je "Nezavisnim" Katarzijna Kolanko, službenik za odnose s javnošću Odjeljenja Evropske komisije za bezbjednost, regulacije, vladavinu zakona i temeljna prava.

Takođe, sudeći prema onom što nam je rečeno, nisu tačni ni navodi da će ulaskom Hrvatske u Šengen doći do komplikacija i usporavanja prelaska granice između BiH i Hrvatske.

"Hrvatska već primjenjuje šengenska pravila na svojim granicama. To znači da nedržavljani EU već sada prolaze kroz iste procedure koji će biti primjenjivane kada Hrvatska uđe u Šengen. Tako da realno ne očekujemo da će doći do bilo kakvog usporavanja ili drugih problema prilikom prelaska granice", navodi Kolanko. Štaviše, s obzirom na to da nakon početka primjene novog sistema neće biti pečatiranja, to znači da će se svi podaci moći provjeriti samim skeniranjem, bez listanja pasoša.

Kolanko navodi da će se na ovaj način veoma brzo provjeriti da li je osoba prekoračila tromjesečno ograničenje boravka na teritoriji šengenskog prostora.

"Sistem će provjeriti ime i prezime, validnost dokumenta, otisak prsta i lice. Ne samo da neće biti nikakvih dodatnih opterećenja za one koji putuju, nego će prelazak granice biti brz i jednostavan", naglasila je ona.

Podsjećanja radi, ETIAS je sistem po kojem će se državljani BiH koji planiraju da putuju u EU prvo morati registrovani putem interneta. Svaka osoba starija od 18 godina mora popuniti onlajn formular koji košta sedam evra, a važiće tri godine ili do isteka važećeg pasoša. Popunjavanje formulara se može obaviti za deset minuta, a trebaće unijeti ime, datum i mjesto rođenja, e-mail i broj telefona, prvu državu Šengena ulaska, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i zdravstvenom stanju, te pružiti odgovore na osnovna bezbjednosna pitanja.

U EU kažu da će procedura odobravanja u 99 odsto slučajeva trajati nekoliko minuta, a da će samo u izuzetnim slučajevima biti potrebne dodatne provjere.