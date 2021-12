Novi fiskalni sistem: Svaka transakcija biće u realnom vremenu

BANJALUKA - Suzbijanje sive ekonomije i rasterećenje Poreske uprave dvije su osnovne najave za koje Vlada RS, kao predlagač novog zakona o fiskalizaciji, tvrdi da će poboljšati prikupljanje poreza.

Zakon bi, inače, trebalo da bude usvojen tokom mjeseca, nakon što bude zakazana sljedeća sjednica Narodne skupštine RS.

Što se tiče smanjenja sive ekonomije, ističu da će se to postići digitalizacijom i uvezivanjem svih obveznika sa serverima u stvarnom vremenu, odnosno prikazivanjem naplate poreza u trenutku obavljanja samih transakcija. Rasterećenje Poreske uprave bi se postiglo, kako tvrde, kroz uvođenje operatora fiskalnog sistema, odnosno ovlašćivanjem spoljnog saradnika koji bi nadgledao cijeli sistem. Ovo rješenje, kako kažu u Vladi RS, postoji u čitavom nizu evropskih zemalja, a suština je da je za rad ovakvih sistema potrebna visoko informatički obučena radna snaga, a koja nedostaje u javnim službama.

"Ključno pitanje na koje je ovakvim rješenjem dat odgovor bilo je kako da se rastereti Poreska uprava RS od svih onih operativno-tehničkih pitanja koja su veoma zahtjevna i podrazumijevaju kadrovske kapacitete koje je u državnoj upravi gotovo nemoguće obezbijediti u današnje vrijeme s obzirom na nemogućnosti da se spriječi odliv informatičkog i inženjerskog kadra. Sve više zemalja se i odlučuje na uspostavljanje operatera fiskalnog sistema koji se brine o svim aspektima fiskalizacije na strani poreskog obveznika. To podrazumijeva horizontalno upravljanje i nadgledanje, čime se rasterećuje Poreska uprava i omogućava se da izvršava svoje primarne obaveze bez zastoja, poput utvrđivanja, kontrole i naplate poreskih obaveza", kažu u Vladi RS.

U Poreskoj upravi za "Nezavisne" kažu da će se o ovom zakonu oglasiti nakon što vide konačan usvojeni tekst, a da se time sada u fazi izrade i predlaganja bavi Ministarstvo finansija.

Dragana Kokot, sekretarica Privredne komore RS, za Nezavisne kaže da poslovnu zajednicu najviše zanima na koji način će se urediti podzakonski akti koji će regulisati nekoliko aspekata, od prelaznog perioda, pa do definisanja ko će biti oslobođen fiskalizacije.

Što se tiče prelaznog perioda, Kokotova kaže da se poslovnoj zajednici mora ostaviti vremena da se novi sistem uspostavi i uhoda, posebno kada je u pitanju korištenje novih tehnologija.

"Nas najviše zanimaju podzakonska akta koja su predviđena da se donesu u roku od šest mjeseci. Jako nam je bitno da budemo upoznati s aktima koji se odnose na dinamiku fiskalizacije. A to znači kako i u kom obimu i rokovima će obveznici biti uključeni u novi sistem, jer je nemoguće očekivati da će svi preko noći moći preći na novi sistem", kaže ona.

Što se tiče definisanja oslobađanja od fiskalizacije, naglasila je da imaju obećanje Ministarstva finansija da će biti uključeni tokom izrade tih rješenja, kako bi dali njihov input.

U praksi će se, kako ističe, najviše promijeniti način na koji će se pratiti transakcije.

"Zakon predviđa prijavu transakciju u pravnom prometu u realnom vremenu, a to zahtijeva nove tehnologije koje sama Poreska uprava mora nabaviti - od servera do tih sistema, jer će se svi računi prikazivati u momentu kada se dešavaju transakcije", kaže ona. Dodaje i da zakon predviđa rok do pet dana za naknadno ubacivanje podataka u slučaju da u trenutku transakcije ne postoji internet veza.

Naglašava da obveznici ne bi trebalo da imaju dodatne troškove zbog uvođenja sistema, jer je Vlada predvidjela početna sredstva od 50 miliona maraka.