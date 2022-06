Padaju promet i broj zaposlenih u Bijeljini, novac ide komšijama

BIJELJINA - Područna privredna komora u Bijeljini zatražila je od vlasti u tom gradu da ukinu ili izmijene Odluku o neradnoj nedjelji, jer podaci do kojih su došli govore da je promet u maloprodaji pao 10 odsto, isto kao i broj radnika u toj djelatnosti.

"Možda su mogući neki drugi modeli, jer je Bijeljina specifična zbog velikog broja turista, etno-sela Stanišići, velikog broja tržnih centara itd. Mi ne želimo da se upuštamo ili preferiramo rješenje koje bi grad Bijeljina donio i naša sugestija je da otvorite debatu o tome, okupite ljude i razgovarae jer mi imamo inforamcije od privrednika da su pogođeni tom odlukom", rekao je za "Nezavisne novine" Stevo Savić, predsjednik Područne privredne komore Bijeljina.

Jedna od mogućnosti, kako ističu privrednici u Bijeljini, možda bi bila i skraćivanje radnog vremena nedjeljom na način kako je to uradio Zvornik, koji je ograničio radno vrijeme trgovina nedjeljom do 12 sati, ali i naglašavaju da mjerodavne institucije treba da uđu u problem, analiziraju i vide koji bi to model bio najbolji.

"Nismo izričito da se stavlja van snage ta odluka, ali neki model treba da se nađe. Svi populistički razmišljaju, nešto kao štite radnike itd. ali ima Zakon o radu koji je sve propisao", rekao je Savić.

Prema ranijim iskustvima privrednika u Bijeljini, Odluka o neradnoj nedjelji i više je nego loša, i to prije svega jer su mnoge stvari nedorečene. Primjera radi, benzinske pumpe mogu da rade, ali ne mogu da prodaju robu široke potrošnje, dok male porodične prodavnice koje ne zapošljavaju dodatnu radnu snagu ne mogu da rade i pored toga što često nedjeljom imaju najviše prometa.

Zbog zabrane rada nedjeljom sve više trgovačkih lanaca registruje se za rad 24 časa, međutim u tom slučaju najviše ispaštaju upravo radnici, kojima se u tom slučaju u rad uvodi i treća smjena.

Iako su u nekoliko navrata vlasti u Bijeljini tvrdile da procjene o padu prometa nisu tačne, ističući da to pokazuju i podaci o obračunatom PDV-u, sami privrednici naglašavaju da to nije mjerilo jer prihodi od PDV-a rastu svugdje, ne samo u Bijeljini.

"Prihodi od PDV-a su posljedica visoke inflacije i masovnih poskupljenja svih roba i usluga i to nije pokazatelj", naglasio je Savić, dodajući da već postoje informacije o rastu prometa u većim opštinama koje graniče s Bijeljinom, posebno nedjeljom.

O neradnoj nedjelji uskoro bi moglo biti govora i u Banjaluci, gdje Draško Stanivuković, banjalučki gradonačelnik, tu tačku pokušava progurati na sjednicu dnevnog reda Skupštine grada, međutim skupštinska većina ne želi o tome da raspravlja.

Iz grada Banjaluka u nekoliko navrata istakli su da je neradnu nedjelju u ovom gradu podržala većina privrednih subjekata kao i ogromna većina radnika koji su anketirani u prethodnom periodu.