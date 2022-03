Popis poljoprivrede iduće godine

BANJALUKA - Popis poljoprivrede bi trebao biti urađen krajem iduće godine, rekao je na konferenciji za novinare, Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Prema njegovim riječima, imali su operativni sastanak sa rukovodstvom Republičkog zavoda statistiku te razgovarali kako da još bolje sarađuju.

"Imamo mi mnoge podatke i svoje registre i potrebno je da što više informacija sa njima razmijenimo. Popis poljoprivrede zadnji put je bio 1960. godine, a praksa je da se to radi svakih 10 godina. Potrebno nam je da znamo broj poljoprivrednih proizvođača kako bi znali i bolje mjere da donosimo. Insistiraću i prema institucijama FBiH, jer popis poljoprivrede mora da se radi u čitavoj državi. Nadam se da nećemo to odgađati jer su nam ovi podaci veoma potrebni", naglasio je Pašalić.

Dodao je da je trenutno registrovano 43.000 poljoprivrednih gazdinstava u RS.

"Sa druge strane, prema popisu stanovništva iz 2013. godine mi imamo 120.000 gazdinstava koji jednim dijelom proizvode određene poljoprivredne proizvode i mi želimo da to zvanično znamo kako bi bolje mjere i podsticaje uredili", naveo je Pašalić.

Darko Milunović, v.d. direktora Republičkog zavoda za statistiku, istakao je da poljoprivreda ima 10 odsto udjela u BDP-u u RS i da je ovo jako važna tema.

"Popis poljoprivrede ide krajem iduće godine, dok ćemo ove godine uraditi testni popis i to 200 popisnih krugova na nivou BiH. Mi imamo obezbjeđena sredstva za to, ali ovo nema toliki značaj ako svi na nivou države ne budemo učinili popis. Sutra je sastanak sa drugim statističkim agenijama u BiH, mi smo do sada sa njima imali dobru saradnju i nadamo se da će ona biti nastavljena", rekao je Milunović.