Prevoznici parkirali kamione, bojkotuju točenje goriva i ne idu na utovar robe

BANJALUKA - Prevoznici su jutros u znak protesta zbog previsokih cijena goriva odlučili da parkiraju svoje kamione, bojkotuju točenje goriva na benzinskih pumpama, te da ne idu na utovar robe.

Kazao je ovo za "Nezavisne novine" Nikola Grbić predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni unutrašnji transport RS, koji je naveo da su oni ove proteste najavili u proteklih sedam dana.

"Ovo je jedan vid protesta, ali ovaj put nećemo blokirati puteve ili organizovati protestne vožnje. To smo uradili prije dva mjeseca i nije bilo nikakvog rezultata", rekao je Grbić.

Dodao je da ovim žele da neko iz nadležnih institucija shvati da su prevoznici u velikom problemu.

"Treba da shvate da treba da sjednu sa nama i razgovaraju, da riješimo ovaj naš problem jer nikad do sada, od doba korone pa do danas, nijedna institutcija nije razgovarala sa nama, bez obzira što smo uputili mnogo dopisa", kazao je Grbić.

Koliko će ovaj protest trajati prema Grbićevim riječima teško je reći.

"Svi prevoznici bi bili najsretniji da nas danas pozovu da nađemo neko rješenje koje je prihvatljivo i za nas i za institucije", rekao je Grbić, dodajući da žele da imaju efekte od svog rada, te da mogu da zadrže radnike.

"Ako ne bude poziva da se riješe problemi vidjećemo u narednim danima koji su nam koraci, da li nastavljamo dalje protestvovati ili odustati", naveo je Grbić.

Istakao je da ako nastave ignorisati utovar robe to može dovesti do nestašice svih roba i dovesti do većih problema.

"Nadam se da nikome nije stalo do toga, ni institucijama a ni nama, jer gubimo posao. Sa ovom cijenim goriva mi imamo učešće od oko 70 odsto, jednostavno nemamo više od naše realizacije ni nulu, već idemo i ispod nule", zaključio je Grbić za "Nezavisne".