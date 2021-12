Prevoznici traže red za utovar uglja u Kreki: Jedna firma ima primat

TUZLA - Prevoznici s područja Tuzlanskog kantona koji kupuju ugalj od Rudnika Kreka i dalje ga distribuiraju građanima i ustanovama protestovali su u danas ispred Direkcije Rudnika u Tuzli.

Tvrde da im danima nisu tovarili ugalj i da primat ima jedna firma, dok oni ne mogu isporučiti uplaćeni ogrev.

Prevoznici ogrev treba da isporuče građanima, školama, bolnicama i drugim koji od njih kupuju. Međutim, to je trenutno nemoguće jer ne dolaze na red da utovare ugalj. Kako su kazali, traže red i gotovinsku uplatu od Rudnika Kreka.

Međutim, kako tvrde, nema gotovinske uplate, već se vrše kompenzacije i to sa samo jednom firmom, koja jedina konstantno tovari ugalj ovaj mjesec. Admir Smajić, prevoznik, priča da mjesečno ima maksimalno jednu do dvije ture, i dok plati sve obaveze - on je na gubitku.

"Borimo se protiv korupcije. Mi 18 dana dolazimo i kažu da će sve biti riješeno. Znači, 18 dana se drobi ugalj i šalje Termoelektrani. Niko ne kaže zašto se prodaje taj ugalj za 40, a nama za 115 KM. Niko ne odgovara za to. Tome treba stati ukraj. Nećemo više raspored jer svaki raspored je korupcija", ispričao je Smajić i dodao da su mnogi građani uplatili ugalj ranije i da im to ne može isporučiti. Njegov kolega Nermin Kasumović priča da se favorizuje jedna firma koja je uvijek na spisku, dok ostali čekaju.

"Ne tražimo puno. Želimo red i uplatu, ništa drugo. Ovo ugrožava cijeli kanton", ističe Kasumović.

Dževdet Aslanaj je prevoznik od 1996. godine, a tvrdi da od 2000. ima problema sa Rudnikom Kreka. Kako kažu, vrše se kompenzacije sa kooperantima i ne daju se uplate prevoznicima, koji su protestovali.

"Prisiljavali su nas da dajemo 10 KM po toni da bismo tovarili. Kamion 25 tona - 250 KM. Prijavljivali smo to i policiji. Mi svi živimo od tog rudnika", priča Aslanaj.

Prevoznici su kazali da će ponovo organizovati protest ukoliko Uprava Rudnika Kreka ne riješi ovaj problem što prije.