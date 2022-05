Prva smjena korak ka slobodnoj nedjelji

BANJALUKA - Bijeljina i Višegrad i dalje su jedine lokalne zajednice u Srpskoj u kojima je nedjeljom rad prodavnica potpuno zabranjen, dok ostale pribjegavaju samo prvoj smjeni, što je, prema riječima nadležnih u opštinama i gradovima, za sada najbolja varijanta i korak ka slobodnom posljednjem danu u sedmici.

Predsjednik Saveza opština i gradova Srpske i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je za "Glas Srpske" da je najbolja varijanta da se nedjeljom radi skraćeno, odnosno do dva ili tri.

"Podržavamo sve ono što dolazi iz pojedinačnih lokalnih zajednica, a istovremeno predstavlja podršku radnicima. Poluradna varijanta je najprihvatljivija, da prodavnice rade nedjeljom do dva-tri. Kada su u pitanju radnici iz trgovačkog i ugostiteljskog sektora, dajemo podršku da se rad nedjeljom reguliše u dijelu ograničenja prema poslodavcima, ali da ne bude u potpunosti zabranjen", kazao je Ćosić.

Prema njegovim riječima, mnogo je to lakše regulisati u manjim lokalnim zajednicama, za razliku od onih sa većim brojem stanovnika.

"Manje opštine mogu regulisati zabranu rada nedjeljom, s tim što bi dozvolili dragstorima da imaju mogućnost da rade nedjeljom, time bi robu u određenim marketima učinili dostupnim domaćem stanovništvu i ne bi poremetili lanac snabdijevanja. Veliki gradovi sa 50.000 stanovnika i više znatno teže mogu naći rješenje. Ne možemo napraviti situaciju da nedjelja bude bez snabdijevanja robom široke potrošnje. U toj varijanti se mora dozvoliti određenim vrstama prodavnica da rade barem jedan period", istakao Ćosić i dodao da su načelnici uvijek na strani radnika.

Jedna od lokalnih zajednica koja je ograničila radno vrijeme nedjeljom, između ostalih, jeste Derventa, a gradonačelnik Milorad Simić za "Glas" kaže da su došli do rješenja da prodavnice rade nedjeljom prvu smjenu.

"Sve je to krenulo na zahtjev građana, prvenstveno majki koje ni nedjeljom ne mogu da se posvete porodici. I teško je to bilo dogovoriti na samoj sjednici Skupštine grada, pa smo organizovali javnu raspravu na tu temu, gdje su se pojavili ključni trgovci i njihovi ovlašćeni predstavnici. Prevladalo je polovično mišljenje da nedjelju radimo do tri, bez druge smjene do 10 uveče", rekao je Simić.

On je dodao da se mogu pohvaliti kao grad koji ima 7.000 zaposlenih, te da na birou skoro pa nemaju zainteresovanih za posao.

"Mi ne želimo da pravimo štetu, ali ne želimo da se vraćamo u robovlasničko društvo. Skupština je donijela zaključak, išli smo tim kompromisom na pola, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati jedan period. Razumijem i gazde, ali i radnike. Dragstor se podrazumijeva da radi od nula do 24", kazao je Simić.

On je dodao i da sve trgovce stavlja u istu ravan.

"Uvijek sam za to da stanemo na stranu radne snage. Na kraju, niti ima gazde bez radnika, ali ni radnika bez gazda, a zbog nove mjere prisutno je zadovoljstvo. Radnici su očekivali kompletnu slobodnu nedjelju, mi nismo bili hrabri kao Bijeljina, ovo je jedan korak, pa ćemo vidjeti šta je najbolje u daljem periodu kako da djelujemo. Ako bude razumijevanja, ja sam zagovornik da se kompletna nedjelja ne radi, ali za sada to pred odbornike neće ići dok ne prođe jedan period", rekao je Simić.

Prvi čovjek Višegrada Mladen Đurević kaže da nisu osjetili probleme, ali da radnici u prodavnicama jesu veliko olakšanje.

"Imamo dva dragstora i njima je omogućeno da rade, tako da je na zadovoljstvo građana, ali i zaposlenih, to dobra odluka. Bilo je malo negodovanja vlasnika radnji, ali, evo, poslije dužeg vremena ispostavilo se kao ispravna odluka. Čuo sam da neki zagovaraju da se ta odluka poništi, ali mislim da za to nema potrebe, nedjelja je dan za porodicu", rekao je Đurević.

Ugostiteljski sektor

Pored trgovine, ova tema, prema riječima Ljubiše Ćosića, interesantna je i u ugostiteljskom sektoru.

"I tu imamo prijedlog rješenja i mislim da je najoptimalnije slijediti praksu zapadnih zemalja. Dvokratno radno vrijeme, recimo da se kafići i restorani nedjeljom otvaraju u deset i rade do dva, a slijedi pauza do šest, pa da rade do deset, jedanaest uveče. Mi sebi ne smijemo dozvoliti luksuz da paralizujemo neke lokalne zajednice, jer će ljudi otići nedjeljom u drugi grad, posebno blizu entitetske granice, tako da načelnici i gradonačelnici treba da budu oprezni pri donošenju ovakvih odluka", kazao je Ćosić.