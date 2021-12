Rusi finansiraju, Turci grade, a Brčko koči izgradnju autoputa

​SARAJEVO - Izgradnju autoputa Sarajevo - Beograd koji će finansirati Rusi, a graditi Turci, trenutno koči Brčko distrikt, gdje se ne mogu dogovoriti kojom trasom bi taj autoput prelazio preko njihove teritorije.

Ovo je u suštini zaključeno na današnjem sastanku Vojina Mitrovića, ministra transporta i komunikacija BiH sa entitetskim premijerima Radovanom Viškovićem i Fadilom Novalićem, a na kojem su prisustvovali i Esad Kadrić, gradonačenlik Brčko distrikta, Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta kao i Dušan Topić, direktor "Autoputevi RS", Elmedin Volder, direktor "Autocesta FBiH" te Majkl Skenlan, supervizor za Brčko distrikt.

Na sastanku je zaključeno da Kadrić, kao gradonačelnik Brčkog u narednim danima treba da organizuje sastanak, da se imenuju nosioci posla ispred entiteta i da se dogovori datum kada će se sastati i razmotriti varijante za dionicu autoputa koja prolazi kroz Brčko.

Mitrović je rekao da konačna odluka o izboru trase kroz Brčko pripada distriktu te da je bilo različitih mišljenja na sastanku.

"Od gradonačlnika Brčkog predloženo je da se uradi revizija predloženih trasa u koju bi se uključili eksperti 'Autoputeva Republike Srpske' i 'Autocesta FBiH'", rekao je Mitrović.

Inače, posao definisanja trase autoputa od Sarajeva do Beograda koja prolazi kroz Brčko distrikt pripala je Zavodu za projektovanje Brčkog koji je formiran tek nedavno i koji nema kapaciteta za taj posao. Taj Zavod dobio je pet ili šest varijanti trase i predložio je jednu, međutim u samoj vlasti Brčkog nema dogovor oko toga. Varijanta koju su predložili iz Zavoda mnogo je duža u odnosu na onu plansku dokumetnaciju. Trase koje je razmatrao Zavod za projektovanje Brčko distrikta dužine 53 ili 54 kilometra, a planskom dokumentacijom dužina te trase je oko 31 kilometar.

"Zavod za projektovanje Brčkog nema dovoljno iskustva. Bilo je različitih mišljenja, od toga da se angažuje nezavisna kuća koja ima reference", rekao je Mitrović.

Kada je riječ o finansiranju, Mitrović je rekao da je sporazumom definisano da to finansiranje ide od Turske, međutim to neće biti baš tako, a sve izvjesnije je da autoput od Beograda do Sarajeva finansira "jedna državna agencija".

"Postavljeni su uslovi, mislim da su počeli razgovori oko uslova finansiranja od strane ruske državne agencije", rekao je Mitrović.

Ono što je dobro jeste da su i Republika Srpska i Federacija BiH spremne da grade taj autoput, a kako je pojasnio Mitrović, Turska strana trenutno pregovara o komercijalnom ugovoru, a oko finansiranja pregovaraće Republika Srpska i "Autoputevi RS", te Vlada FBiH i "Autoceste FBiH", svaka za svoju trasu.

Što se tiče Republike Srpske i Federacije BiH, za razliku od Brčko distrikta one već imaju definisane trase tako će kroz Srpsku, autoput ići od Rače prema Bijeljini i dalje prema Brčkom. Kada se definiše trasa kroz Brčko, autoput će ići dalje prema Tuzli, zatim kroz Zavodiviće i Žepče i dalje prema Sarajevu.

"U ovom trenutku vrlo teško možemo definisati kraj projekta. Imamo entitete, distrikt i moramo to usaglasiti. Jedan od ključnih problema je upravo ovaj kroz Brčko distrikt", rekao je Mitrović.