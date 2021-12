"Srpska ima tri puta manju cijenu gasa"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je zahvalan predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu koji je direktno potvrdio da će cijena gasa za Republiku Srpsku ostati ista i da se neće mijenjati.

"Što se tiče cijene gasa, ona je 290 dolara zato što plaćamo dodatni tranzit u odnosu na Srbiju koja ima 270 dolara i to će ostati do 30. maja kada ćemo ponovo razgovarati o toj cijeni. Ja vjerujem da će se do tada stabilizovati tržište gasa i da nećemo imati više problema u tom pogledu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, govoreći o svojoj posjeti Rusiji i susretu sa Putinom.

Dodik je podsjetio da je gas juče prodavan po 1.080 dolara za hiljadu kubika.

"Mi imamo tri puta manju cijenu u odnosu na ovu i to je nešto što smatramo velikim uspjehom", zaključio je Dodik.

On je naglasio da je zahvalan i Upravi "Gasporoma", sa Aleksejom Milerom na čelu, koji je potvrdio da cijena gasa ostaje ista za Srpsku.

"Mi nismo neki veliki potrošač, ali nam je veoma važno da ostane stabilna cijena pošto planiramo diverzifikaciju i razvoj gasnog sektora tako da to može da bude samo stimulativno", konstatovao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ako dođe do izgradnje svega onoga što je planirano tokom razgovora sa predstavnicima "Gasproma" u Sankt Peterburgu, Republika Srpska će za skoro četiri puta povećati potrošnju gasa, imajući u vidu da će dvije elektrane po 300 megavata povući značajnu količinu tog energenta.

"Cijena gasa i za te elektrane biće određena na osnovu dogovora sa 'Gaspromom' koji će biti vlasnik tih elektrana. To predstavlja mogućnost da mi na našem tržištu u nekom dugoročnijem smislu imamo benefite u smislu povoljne cijene gasa", istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da o tome svemu postoje urađeni planovi.

"Mi želimo da profil tog gasovoda bude sasvim dovoljan da može da prihvati budući razvoj, ali jednako tako i mogući tranzit preko Republike Srpske, što je za nas veoma važno", rekao je Dodik.

On je dodao da su vođeni razgovori o izgradnji autonomnog sistema gasovoda za Srpsku sa mogućnostima da na nekim tačkama, kao što je u blizini Tuzle, taj krak bude izgrađen prema Tuzli, ukoliko za to bude zaintersovanosti.

"Treba da se vidi negdje na izlasku prema Hratskoj gdje bi mogli da se konektujemo tako da se napravi čitav jedan krug, jer danas svi ti gasovodi funkcionišu u kružnom sistemu da ne bi došlo do nekog zastoja, ako je to samo sa jedne strane usmjereno", pojasnio je Dodik.

On je ponovio da su to sve opsežne pripreme koje će Republika Srpska sprovesti.