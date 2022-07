Štrajkovi primoravaju avio kompanije da otkazuju letove

​EVROPA - Štrajkovi i nedostatak osoblja primoravaju avio-kompanije da otkazuju hiljade letova i tako izazivaju višesatna čekanja na glavnim aerodromima, čime ugrožavaju prvo potencijalno uspješno ljeto nakon zatvaranja zbog kovida.

To je dovelo do gašenja radnih mjesta i smanjenja plata, pa osoblje zaposleno u avio-industriji od pilota do rukovaoca prtljagom traži da im se značajno povećaju plate i poboljšaju uslovi rada, prenosi Rojters.

Tako je skandinavska avio-kompanija SAS, koja je bila prinuđena da otkaže 201 let ili 64 odsto od ukupnog rasporeda, saopštila je danas da štrajk pilota, koji traje 11. dan, ozbiljno ugrožava finansijsku stabilnost kompanije.

Uz to SAS i sindikati ne uspevaju da se dogovore o planu spasavanja avio-kompanije, pa tako ni o prekidu štrajka većine pilota.

Osoblje njemačke Lufthanze pozvalo je avio-kompaniju da prekine sa "glupiranjem o smanjenju troškova".

Lufthanza je odbila da komentariše pismo, iako se njen izvršni direktor izvinio zaposlenima i klijentima krajem juna, rekavši da je avio-kompanija "otišla predaleko u smanjenju troškova".

Kabinsko osoblje kompanije Rajaner sa sjedištem u Španiji planira da štrajkuje još 12 dana u julu, saopštili su sindikati.

Aerodromi i avio-kompanije se bore da zaposle više radnika, ali kažu da je naročito teško naći zainteresovane za fizički zahtjevan i relativno nisko plaćen posao na aerodromima koji se često nalaze van grada.

Istovremeno se napomkinje da obuka novozaposlenih i dobijanje bezbjednosne dozvole za rad na aerodromima traju mjesecima.

Rojters navodi da aerodromi Šarl de Gol i Orli u Parizu treba da popune 4.000 radnih mjesta uglavnom u dijelu koji se tiče bezbjednosti, održavanja i maloprodaje putovanja.

Sindikati tvrde da je na aerodromu Šarl de Gol tokom pandemije otpušteno više od 20.000 ljudi.