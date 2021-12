Tjestenina u BiH već poskupjela, očekuje se dodatni rast

BANJALUKA, SARAJEVO - Zbog manjka durum pšenice, ali i visokih cijena na svjetskim tržištima, u domaćim trgovinama došlo je do porasta cijena tjestenine, kažu proizvođači, dok iz udruženja za zaštitu potrošača ističu da je ovo još jedan udar na džep potrošača jer veliki dio građana koristi ove artikle za prehranu.

Dragan Vučić, izvršni direktor za prodaju i izvoz u preduzeću "Klas" Sarajevo, u razgovoru za "Nezavisne novine", ističe da je situacija jako teška što se tiče nabavke durum pšenice koja se koristi za tjesteninu.

Kako kaže, na svjetskom tržištu cijene durum pšenice lete u nebo, a zbog ekstremnih vrućina i suše podbacila je žetva u Kanadi, kao i u Italiji i Mađarskoj.

"'Klas' ima svoju tjesteninu, cijena je već porasla za nekih 10 do 12 odsto, a i sigurno je da će i dalje rasti za 10 odsto", kazao je Vučić.

Kako kaže, cijena pšenice koja služi za brašno na berzama visoka je zbog raznih finansijskih lobija i viška novca na svjetskom tržištu kod banaka, dok durum pšenica poskupljuje jer je manjka na tržištu. Ističe takođe da je pšenica poskupjela na međunarodnom tržištu zbog slabe žetve, tako da je većina proizvođača primorana povećati cijene

"Rast cijena pšenice na svjetskom tržištu je uslovio neminovni rast cijene brašna, a samim tim i cijena tjestenine", kaže on. Iz preduzeća "Kruna-produkt" Prnjavor, koje se bavi proizvodnjom tjestenine i oblatni, ističu da još nisu podizali cijenu tjestenine.

"Još imamo sirovina u zalihama, tako da nismo korigovali cijenu tjestenine. Vidjećemo šta će se dešavati u narednom periodu", kazala je Željka Anakievski, vlasnica i direktorica ovog preduzeća.

Iz udruženja za zaštitu potrošača ističu da će skuplja tjestenina na policima sigurno biti još jedan udar na kućni budžet potrošača.

"Veliki broj potrošača koristi tjesteninu svakodnevno i kada ovi proizvodi poskupe, to je u paketu osnovnih životnih namjernica jedna velika stavka", kazala je Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

Prema njenim riječima, jedan od većih problema je što veliki dio proizvoda uvozimo te, kako kaže, sav taj prekomjerni uvoz i diktira cijene.

"Svjesni smo da je na tržištu došlo do veće cijene pšenice i sve to naravno utiče na to šta se kod nas dešava u proizvodnji, ali i maloprodaji", kazala je Marićeva.

Da su veće cijene tjestenine neopravdane, smatra Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona, koja kaže da je sigurno malo domaćih poizvođača koji koriste durum pšenicu za proizvodnju tjestenine.

"Na ovaj način može doći da značajnih prevara potrošača jer je sigurno malo naših bh. proizvođača koji koriste durum pšenicu za proizvodnju tjestenine, nego koriste običnu pšenicu", kazala je Bulićeva.

Dodaje da će svako povećanje cijena uticati na ionako siromašan džep velikog broja građana.