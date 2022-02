Višković: Vlada nema namjeru da prodaje HET

BANJALUKA - Vlada RS nema namjeru da prodaje Hidroelektrane na Trebišnjici (HET), rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade, na Narodnoj skupštini RS nakon što je nekoliko opozicionih poslanika optužilo vlast da kroz dokapitalizaciju tog preduzeća uvode privatizaciju Elektroprivrede RS na mala vrata.

On je rekao da Vlada nema ni namjeru umanjiti vlasnički udio koji ima RS u tom preduzeću, uz napomenu da je još mali dio akcija u posjedu malih akcionara, te da kad bi sve one bile prodane, to ne bi promijenilo vlasničke odnose.

"HET je za one koji znaju i ne znaju najveći potencijal energetskog sistema Evrope. Možemo mi govoriti i o vjetru i o suncu, o solarnom ili bilo kom kapacitetu ali HET je sa svojom akumulacijom biser i nikad bar u ovom momentu u Vladi ne razmišlja na bilo koji način ugroziti taj sistem nego da ga još ojačamo i damo jos veću vrijednost akcijama kroz nove investicije”, rekao je Višković.

Nebojša Vukanović, poslanik u Klubu SDS-a je rekao da je namjera Vlade da prevare male akcionare u HET-u, i zapitao je šta je završeno od brojnih najava vlasti da će graditi brojne projekte u Hercegovini, uključujući aerodrom, termocentrale i brane.