Visoke cijene žitarica gase peradarski sektor

BANJALUKA, TEŠANJ - Zbog previsokih cijena, ali i manjka žitarica na tržištu, peradarski sektor u BiH će se postepeno gasiti, ističu naši sagovornici i dodaju da će neminovno u narednom periodu doći do rasta cijena pilećeg mesa i jaja.

Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara RS, koji je ujedno i direktor preduzeća "Agreks" iz Donjeg Žabara, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da su suočeni s abnormalnim rastom cijena u proizvodnji stočne hrane, od kukuruzai sojine sačme, uz dodatni rast cijena nafte, stuje, plina.

"Informacije koje nam dolaze od firmi koje se bave ovom proizvodnjom nisu ohrabrujuće, jer se nalazimo u složenoj, teškoj i vrlo neizvjesnoj situaciji", kazao je Miličić i dodaje da će trenutna dešavanja za rezultat imati smanjenje kapaciteta, ali i rast cijena gotovih proizvoda.

"U narednom periodu možemo očekivati i redukovane isporuke, odnosno manjak određene robe", pojašanjava Miličić.

Ističe da žitarice bilježe istorijske maksimume što se tiče cijena te očekuju od nadležnih izjašnjenje na koji način da im se pomogne.

"BiH nema dovoljnu količinu kukuruza koja je nepohodna za čuvanje ovog nivoa proizvodnje. Ostaje da se nadamo da će kanali za snabdijevanje u narednom periodu proraditi", zaključio je Miličić.

Edin Jabandžić, predsjednik Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH i izvršni direktor kompanije "Madi" iz Tešnja, kazao je da BiH nema dovoljno žitarica, ali da će pšenica u narednim danima dostići cijenu od 400 evra po toni.

"Ovakve cijene ne pamtimo u zadnjih 20-30 godina, a i ovo malo kukuruza što imamo na tržištu je u zadnje vrijeme poskupjelo, pa sada košta i preko 700 maraka po toni", kazao je Jabandžić.

Kako je rekao, potrebno je da se država uključi, jer će se u suprotnom peradarski sektor postepeno gasiti.

"Mi ne možemo sami izaći na kraj s ovim nedaćama, problemi su puno veći nego što bi bilo koja firma mogla sama da riješi", kazao je Jabandžić.

Kako je rekao, od nadležnih traže da im se pomogne s određenim podsticajima peradarima, da na neki način pokušaju očuvati kapacitete i radna mjesta.

Ističe da su Ukrajina i Rusija, koje su među najvećim izvoznicima žitarica i krmnog bilja, zaustavile izvoz, a isto su najavile Mađarska i Srbija, odakle naše tržište uvozi više od 70 odsto ovih proizvoda.

Ističe da je poremećaj na tržištu žitarica ponajviše pogodio organizatore tova i oni trpe ogroman udarac.

"Vrlo je neizvjesna situacija kako za nas proizvođače, tako i za organizatore tova", naglašava Jabandžić i ističe da je cijena piletine u zadnje vrijeme porasala, ali sigurno ne prati poskupljenje žitarica.

"Kilogram bijelog mesa košta 9,50 do 10 KM, dok se cijena bataka kreće od 4,50 do 5,50 po kilogramu", kazao je Jabandžić i istakao da u narednom periodu sigurno očekuje veće cijene za 10 do 15 odsto.

Pero Nikić, predsjednik Udruženja peradara FBiH, kazao je da proizvođači ostaju bez dovoljno sirovina za peradarski sektor, ali i za druge sektore unutar poljoprivredne proizvodnje.