Amerika: Recesija bi mogla da obori cijenu nafte na 65 dolara

NJUJORK - Cijena sirove nafte bi mogla da padne na 65 dolara po barelu do kraja ove godine i da nastavi pad na 45 dolara do kraja 2023. ako dođe do recesije koja po definiciji potkopava potražnju, procjenjuje američka banka Citygroup.

Ovaj scenario je zasnovan na pretpostavci o izostanku bilo kakve intervencije proizvođača iz naftne grupe OPEC+ i padu ulaganja u naftu, naveli su analitičari Sitija, prenosi "Bloomberg".

Cijena globalno referentne nafte Brent iznosi danas, prema posljednjim raspoloživim podacima, 113,7 dolara za barel, a američka WTI nafta se trguje za 110,1 dolar po barelu.

U Cityjevoj analizi se poredi aktuelna situacija na tržištu energije sa krizom iz 1970-ih. Ekonomisti ove banke za sada ne očekuju da će SAD zaroniti u recesiju.

„Što se nafte tiče, istorijske činjenice sugerišu da potražnja za naftom postaje negativna samo tokom najgorih globalnih recesija“, navode analitičari u izvještaju objavljenom danas.