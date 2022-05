Amerika urgira da Crna Gora uđe u "Otvoreni Balkan"

BANJALUKA, BRISEL - Naredni sastanak inicijative "Otvoreni Balkan", regionalne inicijative za ekonomsko povezivanje, biće održan sljedećeg mjeseca u Ohridu, a BiH, Crna Gora i samoproglašeno Kosovo ni ovog puta nisu najavljeni među učesnicima.

S obzirom na to da je u Crnoj Gori došlo do nove vlade, neki analitičari procjenjuju da će doći i do postepene promjene odnosa prema ovoj inicijativi, mada i dalje nije jasno da li će Dritan Abazović, novoizabrani premijer, uvesti svoju zemlju u ovu inicijativu, koju su počele Srbija, Albanija i Crna Gora.

U BiH su kočnice i dalje u Sarajevu, dok se Banjaluka zalaže za što skoriji ulazak BiH u ovu inicijativu, a politička kriza i blokade koje traju još od odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka onemogućavaju donošenje bilo kakve odluke po ovom pitanju. Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, je proteklih sedmica u više navrata kritikovao sarajevske političare da namjerno blokiraju ulazak BiH u "Otvoreni Balkan".

Kako "Nezavisne novine" saznaju iz crnogorskih izvora, SAD su već pokrenule pitanje pristupanja "Otvorenom Balkanu" s novom vladom. Naime, SAD su, kako nam je rečeno, zainteresovane da se Podgorica što prije priključi ovoj inicijativi, koju smatra stepenicom ka stabilizaciji prozapadnog kursa regiona, odnosno odvajanja od uticaja Rusije.

Rečeno nam je, takođe, da je u Crnoj Gori neobična situacija, u kojoj su prosrpske snage i SAD za inicijativu "Otvoreni Balkan", dok su procrnogorske snage, odnosno, bolje rečeno, snage okupljene oko Mila Đukanovića, crnogorskog predsjednika, protiv ove inicijative, jer je smatraju pokušajem srpske dominacije u regionu.

"Proruska Srbija zalaže se za 'Otvoreni Balkan', koji SAD vide kao odvajanje od proruskog kursa regiona, a protiv 'Otvorenog Balkana' je proamerička crnogorska struja, koja inače podržava SAD i protivi se Rusiji. Naravno, ovako nešto je moguće samo u Crnoj Gori", rekli su izvori "Nezavisnih novina".

Abazović će imati težak zadatak da pomiri međusobno suprotstavljene koncepte, a ne može zanemariti glasove poslanika DPS-a Mile Đukanovića u parlamentu Crne Gore.

Međutim, ni tu nije kraj nelogičnostima, jer, iako je samoproglašeno Kosovo proalbanski orijentisano, ta pokrajina, koju Srbija smatra odmetnutom teritorijom, protivi se inicijativi, iako se Albanija zalaže za nju i jedan je njenih od najgorljivijih zagovornika.

Koliko je situacija u regionu komplikovana svjedoči i činjenica da ni EU nije oduševljena "Otvorenim Balkanom", jer na neki način predstavlja konkurenta inicijativi Evropske komisije "Zajedničko tržište", a SAD podržavaju "Otvoreni Balkan" jer ga vidi ka najbrži put ka evropskim integracijama regiona.

Naši crnogorski izvori su nam rekli da će naredni sastanak inicijative biti u Ohridu, u Sjevernoj Makedoniji, početkom sljedećeg mjeseca, na kojem će biti najavljeni novi koraci ekonomskih integracija u regionu između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.

Suzana Grubješić, predsjednica Centra za spoljnu politiku i ekspertica za evropske integracije, kaže za "Nezavisne novine" da je "Otvoreni Balkan" jedina regionalna inicijativa koja trenutno funkcioniše i da ona ne predstavlja zamjenu, već dopunu evropskih inicijativa, koje trenutno ne funkcionišu najbolje.

I ona je saglasna da bi nova vlada u Crnoj Gori mogla djelovati na način da ta zemlja postane četvrta članica inicijative, jer "Otvoreni Balkan" snažno podržavaju SAD, ali takođe upozorava da se opozicioni DPS inicijativi snažno protivi.

"Ova inicijativa daje očigledne rezultate i ima veliki potencijal. Meni je žao što ostala tri subjekta još imaju nedoumicu i zazor da li da se priključuju, posebno zato što je regionalna saradnja u interesu svih i na to ne treba da nas teraju ni Brisel ni Berlin ni Vašington", zaključila je Grubješićeva.