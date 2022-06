Bingo otvorio novi hipermarket u Čeliću: Podrška poljoprivrednicima kroz otkup

U petak 17. juna, uz prisustvo velikog broja kupaca, kompanija Bingo otvorila je svoju 223. poslovnicu. Radi se hipermarketu u opštini Čelić, koji zauzima površinu od 3.700 m kvadratnih, u čijem je sastavu hipermarket, restoran sa igraonicom, te prateći sadržaj. Vrpcu je sa predstavnicima Binga presjekao opštinski načelnik Admir Hrustanović.

Bingo u Čeliću posluje od 2010. godine, kada su u samom centru otvorili supermarket na dvije etaže, sa osnovnim asortimanom prehrane i neprehrane.

U sklopu novog hipermarketa Bingo sada ima proširenu ponudu na svim odjelima, a novitet su mesnica, pekara i delikates. Odlična je ponuda i na odjelu neprehrane. Čelićanima i stanovnicima okolnih mjesta sada će biti dostupan proširen asortiman tekstila, tehnike, kućnih potrepština, vrtnog programa i alata, a tu je i sve za predstojeću ljetnu sezonu.

Osim ovog projekta, Bingo do kraja godine planira izgraditi otkupnu stanicu i zgradu za poljoprivrednu zadrugu: "U sklopu parcele gdje se nalazi ovaj hipermarket, do kraja godine planiramo izgraditi otkupnu stanicu sa hladnjačom za otkup voća i povrća koje lokalno stanovništvo proizvodi. Time ćemo osigurati kontrolisan lanac snabdijevanja od njive do trpeze, jer će se kulture nakon otkupa propisno skladištiti, nakon čega ćemo u naše trgovine dostavnim vozilima distribuirati svježe ubrane proizvode. Osim otkupne stanice, izgradićemo i upravnu zgradu za lokalnu poljoprivrednu zadrugu", istakla je Amina Čeliković iz marketing službe kompanije Bingo.

"Nakon ovih ružnih dešavanja u opštini Čelić ovo je jedna pozitivna stvar i daje svjetlost, kako meni načelniku, tako i svim stanovnicima Čelića. Ovom prilikom želim zahvaliti kompaniji Bingo i svim radnicima, a posebno vlasniku, na ovoj investiciji koja će mnogo značiti iz više razloga. Stanovnici su ranije morali ići u okolne gradove u kupovine, sada im je znatno olakšano. Potom, otvorena su nova radna mjesta, a dogovoreno je da u nerednom periodu kompanija Bingo započne sa gradnjom hladnjače za otkup voća i povrća, te benzinske pumpe. S obzirom da je izgrađen objekat ove površine to nam govori da se radi o obostranim interesima. Ovo je danas veliki dan za opštinu Čelić. Vjerujte da sam radostan i da me emocije drže, jer dobiti ovo je veliko za veći grad, a kamoli za Čelić", izjavio je Admir Hrustanović, načelnik opštine Čelić.

Otvorenjem ovog objekta kompanija Bingo je osigurala radna mjesta za šezdeset stanovnika sa područja opštine Čelić. Kupci sada mogu uživati u prostranoj i moderno opremljenoj trgovini, a u ugodnom ambijentu restorana sa 70 mjesta napraviti predah, dok se najmlađi igraju u igraonici.

Otvorenje je ispraćeno velikim brojem degustacija i promocija, uz prigodan program za najmlađe, a kupce su nagradili poklonima i besplatnim kupovinama.

Pripremili su i akcijsku ponudu za prvih sedam dana od otvorenja.