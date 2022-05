Blagojević: Povećati izvoz proizvoda iz Srpske u Srbiju

NOVI SAD - Republika Srpska prošle godine izvezla je u Srbiju robu u vrijednosti 608 miliona KM i ima više nego dovoljno prostora za povećanje izvoza, rekao je portparol Privredne komore Srpske Vladimir Blagojević.

On kaže da će Privreda komora na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu posjetiocima i poslovnim ljudima predstaviti paletu proizvoda, tržišno zanimljivih, malih organskih proizvođača, ali i velikih kompanija poput "Kaldere", "Destilacije", "Save Semberije" i ostalih značajnih preduzeća koja, osim u Srbiji, posluju u Evropi i širom svijeta.

Blagojević je naveo da ne može biti sasvim zadovoljan izvozom proizvoda iz Srpske u Srbiju jer je plasman voća i orašastih plodova iz Srpske u Srbiju, u vrijednosti svega 18 miliona KM, tek na devetom mjestu ukupne spoljnotrgovinske razmjene.

On kaže da ohrabruje što su ozbiljne kompanije iz prehrambene industrije Republike Srpske otvorile svoje partnerske firme u Srbiji.

"Praktično to su kćerke firme naših kompanija u Srbiji, a smisao njihovog osnivanja je da roba iz Srpske na što jednostavniji način uđe na to primamljivo tržište. Ujedno one su u Srbiji zauzele poziciju koja im i pripada. Siguran sam da tu za naše firme i kompanije ima mnogo, mnogo više prostora nego što je to slučaj danas", rekao je Vlagojević na zajedničkom sajamskom štandu Privredne komore Srpske i Spoljnotrgovinske komore BiH.

Prema njegovim riječima, kriza u Ukrajini još ne opterećuje spoljnotrgovinsku razmjenu između Srpske i Srbije.

"Zasad se ne osjeća breme krize u Ukrajini kada je riječ o trgovinskoj razmjeni između Srbije i Srpske. Ta kriza je očigledno na globalnom nivou i teško je predvidjeti šta će se u bliskoj budućnosti dešavati. Ne smije se zaboraviti da su i Ukrajina i Rusije evropske i svjetske žitnice", rekao je Blagojević.

Blagojević je naveo da je štand Privredne komore Republike Srpske svojevrstan servis koji olakšava kako posjetiocima, tako i poslovnim ljudima da u Srpskoj nađu odgovarajućeg partnera.

"Na sajmu svoju ponudu direktno predstavlja 11 preduzeća i kompanija iz Srpske, dok ćemo njih više od 20 predstaviti putem kataloga. Jednom riječju, na štandu Privredne komore Republike Srpske ima za svakog po nešto, kako za posjetioce tako i poslovne ljude", rekao je Blagojević.

Obilazeći sajamske izlagače poslije ceremonije otvaranja Međunarodnog poljoprivrednog sajma, pred štandom Privredne komore Republike Srpske našli su se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i premijer Mađarske Viktor Orban.

U Novom Sadu danas je počeo 89. po redu Međunarodni poljoprivredni sajam na kojem je učestvuje više od 1.100 izlagača, kako iz Srbije, tako i iz dvadesetak zemalja Evrope i svijeta.

Na zajedničkom štandu u sajamskoj hali broj jedan iz Republike Srpske predstavile su se kompanije "Destilacija" iz Teslića, "Kaldera kompani" i "Agrodestil" iz Laktaša, "Sava Semberija" i "Grad" iz Bijeljine, "Heti" i "Ljubinje" iz Ljubinja, "Klekovača" iz Drinića, "Dionis Ljubniča - Vinarija Pajić" iz Brčkog i "Agros" iz Rogatice.

Novosadski poljoprivredni sajam predstavlja najveći sajamski događaj u Srbiji i jedan od najvećih u Evropi u toj oblasti. Trajaće do petka, 27. maja, a ovogodišnja zemlja partner je Mađarska.