Cijena goriva u Srpskoj konačno će padati

BANJALUKA, PRIJEDOR - Iako se cijena goriva na pumpama u Srpskoj u proteklih sedam dana nisu mijenjale, stručnjaci iz ove oblasti ističu da se takav trend očekuje i u narednim danima, ali i da će doći do pada cijena, što je sigurno dobra vijest za privredu, ali i za potrošače.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da u prethodnom periodu cijene nisu rasle te da zasad očekuje stabilan period.

"Moja procjena je da će se u narednom periodu nastaviti stagnacija cijena i da nakon toga može doći i do pada, ako se uzme u obzir da smo imali drastične promjene u protekla dva mjeseca", kazao je Trišić.

Ističe da sve to zavisi od rafinerijskih ulaznih cijena, koje zasad nemaju tendenciju rasta, a to će se nastaviti narednih sedam do deset dana, što je odlično za privredu i potrošače.

Dodao je da na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj benzin u prosjeku košta 2,32-2,39 KM po litru, dizel 2,29-2,39 KM po litru i TNG (auto-plin) 1,45-1,59 KM po litru.

"Mislim da bi za naftni sektor Republike Srpske bilo jako važno da smo dio procesa 'Otvoreni Balkan', koji bi na neki način stabilizovao ovakve situacije, u kojima imamo drastične promjene cijena. U nekom redovnom režimu rada sigurno bi bilo efekta na krajnje kupce kroz sniženja operativnih troškova, kao što su troškovi graničnih procedura i logistički troškovi, što bi smanjilo maloprodajne cijene", pojašanjava Trišić.

Kako je rekao, što se tiče cijene nafte na svjetskom tržištu, trenutno je zaustavljen rast, što znači da su se zaustavila nelogična tektonska pomjeranja cijena svih oblika energije na berzama.

"Trenutna energetska kriza je sve vodeće ekonomije i kompanije dovela u situaciju izvrše pritisak na vodeće proizvođače sirove nafte da povećaju proizvodnju, što bi automatski dovelo do pada indeksa, odnosno cijena", ističe Trišić.

Pojašnjava da ovakav razvoj situacije u kojoj raste cijena nafte na berzi ide u prilog velikim kompanijama, koje kompenzuju izgubljenu dobit, a pored toga i države ubiru u svoj budžet.

Saša Stevanović, ekonomski analitičar, kazao je za "Nezavisne novine" da se u narednom periodu očekuje usporavanje inflacije.

"Sad trenutno imamo situaciju da je u Austriji lockdown pa će i kompletna Evropa u narednom periodu otići u lockdown, sve će to smanjiti tražnju, a to će morati dovesti do nižih cijena", kaže Stevanović.

Prema njegovim riječima, sve će zavisiti od zdravstvene situacije.

"Ona se trenutno u Evropi komplikuje, a to je jedno od najpotentnijih tržišta u smislu platežno najsposobnijih tržišta u svijetu", kaže Stevanović.

Da je stangiranje, ali i najave nižih cijena jako značajno za same potrošače, smatra i Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

"Da u narednom periodu neće raste cijene goriva jako je bitno, to je nekako pokazatelj da će ljudi malo odahnuti i da će rast cijena osnovnih životnih namirnica konačno stati", ističe Marićeva.

Kako je rekla, i udruženja za zaštitu potrošača prate šta se dešava na svjetskom tržištu te znaju da je došlo do pada cijena nafte i naftnih derivata.

"Nadamo se da će i na našim pumpama doći do nižih cijena. S druge strane, koliko ćemo to osjetiti u padu cijena osnovnih životnih namirnica zasad nismo sigurni, ali nadamo se da će poštovanje marži stopirati rast cijena, ali i dovesti do pojeftinjenja određenih artikala", ističe Marićeva.