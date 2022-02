"Cijena struje u Brčkom veća, ali i dalje niža u odnosu na okruženje"

BRČKO - Cijena struje u Brčko distriktu veća je za 3,65 odsto od 1. januara, ali je i dalje najniža u odnosu na okruženje, izjavio je danas direktor Javnog preduzeća "Komunalno Brčko" Kemal Atić.

On je rekao novinarima da je do poskupljenja došlo nakon odluke Regulatorne agencije za električnu energiju o poskupljenju tarifa na koje utiče, a to je cijena struje za fizička lica.

Atić je istakao da više neće biti poskupljenja do kraja godine, ali i da je, uprkos povećanju, cijena struje u distriktu i dalje najniža u odnosu na okruženje.

"Električna energija je poskupjela čak manje nego što je bilo poskupljenja `Elektroprivrede Republike Srpske` prema nama za ugovor o isporuci struje za 2022. godinu, a koji je potpisan 2020. za naredne dvije godine. Osim električne energije, imate troškove elektroprenosa", pojasnio je Atić.

On je napomenuo da distrikt nabavlja električnu energiju od "Elektroprivrede Republike Srpske" tri do četiri puta jeftinije u odnosu na cijenu električne energije na mađarskoj, referentnoj berzi za ovaj dio Evrope.

Atić smatra da, s obzirom na stanje na tržištu, više neće biti sporna cijena električne energije, već količine koje se proizvedu.

On rješenje vidi u racionalnom korištenju struje, što je, kako je rekao, prijedlog i međunarodne zajednice i Svjetske i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje će podržati projekte izgradnje bio, solarnih ili vjetro elektrana, što su poslovi u nadležnosti Vlade distrikta.