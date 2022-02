Cijene goriva u Srpskoj neprestano rastu

BANJALUKA, PRIJEDOR - Proteklih dana na pumpama u Srpkoj zabilježen je rast cijene goriva, a takav trend očekuje se i dalje, pa će tako cijene ovog energenta po litru u narednim danima porasti za pet feninga, potvrdio je za "Nezavisne novine" Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

"U prethodnih 15 dana na svim benzinskim stanicama u Republici Srpskoj došlo je do poskupljenja, ali i dalje nas očekuju nestabilan period i rast cijena do pet feninga za benzin i dizel, jer su u prethodnom periodu konstantno rasle ulazne cijene prema distributerima, a to je primjetno i u zemljama okruženja Hrvatskoj i Crnoj Gori", kazao je Trišić.

Dodao je da je nafta brent na berzi dostigla nivo iz oktobra 2014. godine, kad je prodavana za 89 dolara po toni, što je maksimum unazad sedam godina.

"Dakle, tržišta su pred velikim izazovima, zemlje evrozone takođe bilježe maksimume čak do 1,7 evra po litru. Moja predviđanja su da će prvi kvartal ove godine i dalje biti nestabilan uz periodične stabilizacije, ali u konačnici rast je neminovan", ističe Trišić.

Kako je rekao, cijene se kreću u prosjeku BMB95 2,34-2,43 KM po litru i dizel ED5 2,32-2,45 KM po litru, dok su cijene TNG-a i dalje 1,49-1,56 KM po litru, zavisno od regije i distributera.

"Cijene tečnog naftnog plina (TNG) su i dalje na nivou od prije dva mjeseca, kad su u kratkom periodu dostigle istorijski maksimum. Prosječna cijena TNG-a je oko 1,5 KM po litru i ako se uzme u obzir cijena prošle godine 0,60-0,70 KM jednostavno je zaključiti da se na tržištima dešavaju procesi koji nemaju mnogo dodirnih tačaka s realnom ekonomijom", pojasnio je Trišić.

Dodao je da je na sceni globalni problem snabdijevanja plinom te mnoge razvijene ekonomije imaju deficit ovog energenta i pokušavaju amortizovati negativne uticaje prema krajnjim potrošačima.

Iz jedne banjalučke benzinske pumpe kazali su da je proteklih dana došlo do rasta cijena goriva:

"Sada litar plina košta 1,55 KM, dizel 2,55 KM, a benzina 2,54 KM."

Dodaju da u narednim danima očekuju dodatni rast cijene.

Da je gorivo već dostiglo cijenu od 2,50 KM te da je ovo još jedan udar na osiromašeni džep potošača, kaže i Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor.

"Za mjesec dana cijena goriva je porasla za 25 feninga po litru, a ako se i u narednom periodu očekuje dodatni rast, mi ćemo biti kao da živimo u Austriji s platama od 400 evra, koje ne mogu da prate ta poskupljanja", kazala je Marićeva.

Ističe da je gorivo poketač svega i da od njegove cijene zavisi sva pogonska industrija, te je dodala da je vrijeme da neko vodi računa o ovome, ali da je potrebno da se preduzmu neke mjere i stane na kraj poskupljenjima.

"Potrošači su u sve težem položaju, sigurno da nam slijedi kolaps u cijenama osnovnih životnih namirnica", kazala je Marićeva.