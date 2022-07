Cvijeće kupuju samo za sahrane

BANJALUKA - Iako podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokazuju da je za šest mjeseci ove godine uvezeno za oko tri miliona maraka više cvijeća nego u istom periodu lani, iz cvjećara širom Srpske poručuju da im ruže ne cvjetaju, jer građani na njihova vrata mahom kucaju samo kada idu na sahrane.

Prema podacima UIO, BiH je u prvom polugodištu ove godine uvezla oko 9,7 miliona kilograma cvijeća u vrijednosti većoj od 15,7 miliona maraka, dok je lani u istom periodu iz inostranstva stiglo 8,7 miliona kilograma u vrijednosti većoj od 12,7 miliona maraka.

Bez obzira na statistiku, cvjećari kažu da bilježe slabije poslovanje nego proteklih godina, zbog čega određene količine moraju i da bacaju.

U banjalučkoj cvjećari “Tamaris” kazali su za “Glas Srpske” da građani, kada idu na proslave, sve manje kupuju cvijeće za poklon nego što je to bio običaj u nekim prošlim vremenima.

"Cvijeće ide u periodu kada su svadbe, ali, nažalost, najviše se prodaje za sahrane. Robu moramo uvesti, a hoćemo li mi nju baciti ili prodati, pitanje je"kazali su u ovoj cvjećari.

Nije se jednom desilo, kako kažu, da uvezu 50 ruža a da prodaju samo 30, pa su ostatak bili primorani baciti.

"To je roba koja ne može da stoji, a moramo je u svakom trenutku imati u radnji. Došlo je takvo vrijeme da ne uzimamo ni četvrtinu robe koju smo nekada uzimali", kazali su u ovoj banjalučkoj cvjećari dodajući da su svi cvjećari morali podići cijene jer je cvijeće, ali i ostali repromaterijal poskupio za oko 50 odsto.

Istu muku muče i na jugu Srpske, gdje u trebinjskoj cvjećari “Iris” potvrđuju da nedostatak mušterija utiče na slabije poslovanje.

"Građani cvijeće kupuju samo kada moraju i pretežno kada se dogodi smrtni slučaj. Preko ljeta se osjeti pomak u poslovanju, jer u grad dolazi veliki broj turista, ali, nažalost, najviše se ipak kupuje cvijeće za groblje", kazali su u toj cvjećari dodajući da se zbog toga dosta rezanog cvijeća i baca.

U cvjećari “Čarolija” iz Bijeljine kažu da ne mogu da se požale na prodaju, ali da je slabija nego ranije.

"Vidi se da građani manje kupuju nego prije i to jeftinije bukete. Cvijeće i repromaterijal su skuplji za oko 50 odsto, ali mi nismo mnogo dizali cijene, jer gledamo da uz minimalno poskupljenje prodamo više količinski", kazali su u ovoj cvjećari.

Papir čini buket

Građani najčešće, kako kažu u trebinjskoj cvjećari “Iris”, kupuju po jednu ružu, te se nerijetko nađu u čudu kada čuju cijenu.

"Ruže na komad koštaju od tri do četiri marke, a buketi se kreću od deset pa do 50 maraka. Stranci ne pitaju za cijenu, njima je bitno samo da je lijepo, a za naš standard moramo staviti više papira da to izgleda kao buket", kazali su u ovoj cvjećari.

(Glas Srpske)