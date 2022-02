Domaći privrednici rijetko koriste američke povlastice

BANJALUKA, SARAJEVO - Generalni sistem povlastica (GSP) sa SAD, kojim proizvodi iz BiH imaju povlašteni status u vidu neplaćanja carina za više od 3.500 proizvoda koji se izvoze u jednu od najvećih svjetskih ekonomija, nije dovoljno iskorišten od domaćih privrednika, smatraju sagovornici "Nezavisnih".

Naime, Generalni sistem preferencija SAD predstavlja program za unapređenje privrednog rasta u zemljama u razvoju putem omogućavanja povlaštenog uvoza, a BiH je na listi zemalja kojima su dodijeljene povlastice na osnovu kojih privrednici dobijaju povlašteni carinski tretman za određene proizvode pri izvozu na američko tržište.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, naglasio je da svaku šansu koju Bosna i Hercegovina ima kroz sporazume o slobodnoj trgovini treba bolje iskoristiti.

"Svi treba da budu u ulozi bolje promocije BiH da bi privrednici i s jedne i s druge strane mogli donositi odluke o zaključivanju novih ugovora. Mi ćemo u saradnji s Američkom trgovačkom komorom u BiH zajednički raditi na snažnijoj promociji potencijala za trgovinu i usluge u domenu tog sporazuma", pojasnio je Jašarspahić.

Istakao je da postoji veliki broj šansi koje bi se tu mogle koristiti.

"Tu su prije svega inženjering, IT industrija, proizvodnja određenih komponenti u metalnoj i elektro industriji i tako dalje. Za sve ovo je potrebna snažnija promocija i mislim da ćemo u narednom periodu raditi na snažnijem animiranju kompanija i istraživanju tržišta kako bi se više iskoristili ovi preferencijali koji trenutno postoje", rekao je Jašarspahić.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kazao je da je činjenica da ove povlastice SAD nisu dovoljno iskorištene, ali da je teško reći šta se može učiniti kako bi se to povećalo.

"Jedino rješenje je možda pomoć privrednicima u BiH, ili omogućavanja nekih povoljnih sredstava za plasiranje proizvoda u vidu subvencija ili povoljnih kredita koji bi našim privrednicima omogućili nastup na tržištu SAD", istakao je Gavran.

Dodao je da su zbog pandemije virusa korona visoki troškovi za plasiranje proizvoda, pogotovo prevoza, tako da je dostupnost tržišta SAD još teža.

"Ono što se još mora uraditi jeste promocija na njihovom tržištu kako bi se lakše plasirali naši proizvodi, te više ekonomske diplomatije i promocije naših proizvoda. Bilo je i ranije nekih aktivnosti u saradnji s Ambasadom SAD u BiH i privrednim komorama kako bi se ovo stanje popravilo, ali ovo je daleko i zahtjevno tržište gdje je teško plasirati svoju robu", objasnio je Gavran.

Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, istakao je za "Nezavisne" da još nije donesena odluka o Generalnom sistemu povlastica za izvoz proizvoda iz BiH u SAD za ovu godinu.

"Oni to uglavnom donesu u prvom kvartalu godine, a mjeseci koji do odluke prođu priznaju se retroaktivno, tako da očekujemo da se to uskoro donese, kao i prethodnih godina. Prošle godine su privrednici iz BiH koji izvoze u SAD imali strah jer su bili izbori i promijenila se vlast, ali na kraju je to urađeno i sve je priznato retroaktivno", naveo je Vasić.

Prema njegovim riječima, ovo i nije toliko značajno za privrednike iz BiH jer naša trgovina sa SAD i nije toliko velika.

"Ono što znamo je da će SAD donijeti odluku o GSP-u za zemlje zapadnog Balkana zajedno, odnosno jedinstvenu odluku za sve ove zemlje", pojasnio je Vasić.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u toku prošle godine je iz SAD uvezeno robe u iznosu od 148.381.349 KM, dok je izvezeno proizvoda u iznosu od 109.738.503 KM.