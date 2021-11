Džindić i Hadžiahmetović: Naći način da ne dođe do poskupljenja gasa u FBiH

SARAJEVO - Poskupljenje gasa najvjerovatnije se neće odraziti na građane Federacije BiH (FBiH) do Nove godine, a nakon toga će se tražiti rješenje, poručili su federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite životne sredine Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović.

Džindić je istakao da je napravljena analiza ukupnog povećanja cijene gasa od "Gasproma" prema snabdjevaču od Nove godine do danas i taj iznos je oko 71,8 odsto, prenose federalni mediji.

"Razgovarali smo sa Hadžiahmetovićem, dvije kantonalne firme i dvije federalne firme. Napravili smo model kako da to uradimo da ne bi došlo do povećanja cijene do Nove godine. Za jednu i drugu odluku potrebne su saglasnosti vlada Federacije BiH i Kantona Sarajevo", rekao je Džindić.

On je naglasio da će Vlada FBiH danas donijeti odluke nakon ovog dogovora, te pretpostavlja da će i Vlada Kantona Sarajevo vrlo brzo donijeti drugi paket odluka.

"Kompanije su zadužene da u roku od sedam dana naprave interne sporazume i dogovore, te postupe po njima uz saglasnost vlada FBiH i Kantona Sarajevo. Nadam se da ćemo naći model kako bi odgovorili svim ovim izazovima koji nas prate", dodao je Džindić.

Hadžiahmetović je naveo da se zbog enormnog povećanja cijena gasa i nemogućnosti da "Energoinvest" može to sam da podnese, došlo u situaciju u kojoj mora da se uključe i vlade Federacije i Kantona Sarajevo.

"Nadamo se da će bar do kraja ove sezone grijanja ostati ista cijena plina, a poslije toga se moramo dogovoriti kako dalje. Što se tiče cijena plina za građane u prva tri mjeseca naredne godine, naše firme 'Sarajevogas' i 'Toplane' dogovoriće se kako da održe cijenu gasa za građane", rekao je Hadžiahmetović.