Gorivo jeftinije i za 15 feninga

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini su u padu u prosjeku za 0,10 do 0,15 KM po litru. Potvrdili su ovo sagovornici "Nezavisnih" koji dodaju da se u naredom periodu očekuje stagnacija cijena na tom nivou.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske kazao je da se bilježi pad cijena goriva na svim pumpama.

"Došlo je do pada cijena u prosjeku od 0,10 do 0,15 KM, a na nekim pumpama i do 0,30 KM, tako da imamo pumpe na kojima je ispod tri KM, u Bijeljini je i 2,89 KM po litru", kazao je Trišić.

Trenutno se, naveo je on, cijene kreću od 2,79 do 3,12 KM za BMB95, dok je dizel ED5 od 2,89 do 3,09, a TNG 1,65 KM. Dodaje da su i dalje cijene u Republici Srpskoj niže u odnosu na Federaciju za 0,10 do 0,15 feninga po litru.

Kako je pojasnio, u toku ove sedmice očekuje se blagi pad kod svih distributera i stagnacija na tom nivou.

Milovan Bajić, direktor "Krajina petrola", potvrdio je "Nezavisnim" da je juče na njihovim pumpama došlo do pada cijena goriva.

"Čim je kod dobavljača došlo do nižih cijena, i mi smo spustili naše cijene, ali šta će se dešavati dalje, vrlo teško je prognozirati", kazao je Bajić.

Kako je Almir Bećarević, stručnjak za energetiku, pojasnio za "Nezavisne novine", ono što nije realno jeste da su cijene naftnih derivata toliko razlikuju na benzinskim pumpama.

"Razlika je veća od 60 feninga od jedne do druge pumpe. Veletrgovaca u BiH nema mnogo, a cijelo tržište BiH pokrivaju tri veletrgovca. Nešto tu ima nelogično", kazao je Bećarević.

Ističe da u ovom trenutku cijena goriva ne bi trebalo da prelazi tri KM po litru.

"Trebalo bi da realan prosjek cijena bude između 2,8 i 2,9 KM", kazao je Bećarević.

Iz "Krajina petrola" iz Banjaluke kazali su da je juče na njihovim pumpama došlo do pada cijene goriva.

"Dobili smo nove cjenovnike, pa će tako dizel, umjesto sadašnjih 3,18 KM, koštati 3,08 KM po litru", ističu sa ove pumpe i dodaju da će doći i do nižih cijena benzina, pa će tako ona iznositi 2,94 KM, umjesto dosadašnjih 3,08 KM.

Sa "Nestro petrol" pumpe u Banjaluci rekli su nam da je cijena litra dizela 3,03 KM, dok je cijena benzina 3,09 KM. "Imamo najave da će od danas ili sutra doći do nižih cijena i na našim pumpama", ističu iz "Nestro petrola".

Cijene goriva na benzinskim pumpama u FBiH se mijenjaju iz dana u dana, pa su tako od juče na nekoliko benzinskih pumpi niže za pet feninga po litru.

S jedne pumpe u Sarajevu kazali su nam da je došlo do pada cijena goriva u prosjeku za pet feninga, pa tako dizel košta 3,31 KM, dok cijena benzina iznosi 2,96 KM po litru.