Gorivo treba da bude ispod dvije marke

BANJALUKA - Pad cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu nastavio je obaranje cjenovnika i u BiH, pa je tako na području Prnjavora gorivo moguće usuti i za 1,75 KM, a ovaj trend bi, tvrde stručnjaci, trebalo da slijede i ostale pumpadžije, jer imaju prostora da benzin i dizel snize na ispod dvije marke.

Istovremeno, cijene u Banjaluci i dalje su znatno veće i iznose od 2,17 KM pa naviše, dok je Semberija, tradicionalno, mnogo jeftinija, pa je gorivo moguće usuti za oko dvije marke po litru.

Milorad Slavuljica, vlasnik benzinske pumpe u kojoj Prnjavorčani, te svi koji prolaze kroz ovu opštinu, gorivo mogu sipati za 1,75 KM po litru, ističe da nije u pitanju kratkoročna cijena niti akcija.

"I benzin i dizel na toj našoj pumpi koštaju 1,75 KM i tako će ostati dok ne dođe do promjene nabavne cijene. Osnovni razlog je to što je gorivo pojeftinilo na svjetskoj berzi. Osim toga, imamo u blizini jednu pumpu koja je snižavala cijene pa smo se i mi na to odlučili", naveo je Slavuljica za "Nezavisne".

On dodaje da su na njegovim ostalim benzinskim pumpama cijene više, ali ne isključuje mogućnost da će ih sniziti.

"Svakako da ću razmišljati o tome da našim potrošačima u ovoj teškoj situaciji spustimo cijene na što je moguće niže iznose. I drugi pumpaši imaju prostora da spuste cijene", uvjerava Slavuljica.

Ipak, u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS navode da je u svim lokalnim zajednicama u RS nedavno došlo do pojeftinjenja goriva, te da zasad nema naznaka da će doći do novog pada.

"Na nekim pumpama gorivo je pojeftinilo za sedam do deset feninga, a na nekim i više od toga. U međuvremenu, nije bilo promjena kada je riječ o rafinerijskim cijenama. Ako bi došlo do korekcija rafinerijskih cijena, može doći i do promjena na benzinskim pumpama", potvrdio je za "Nezavisne" Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS.

Međutim, izvor "Nezavisnih", koji godinama prati kretanja kada je riječ o energentima, tvrdi da svi prometnici imaju još prostora da snize cijene.

"Ako je rentabilno vlasniku te benzinske pumpe u Prnjavoru, zašto nije ostalima? Pratio sam i najnovije cijene na svjetskom tržištu, ali i rafinerijske, i tvrdim da bi gorivo na svim pumpama trebalo da košta dvije marke, ili ispod toga. Ma nema nikakve dileme o tome", navodi naš sagovornik.

A na benzinskim pumpama u Banjaluci u proteklim danima nije bilo većih oscilacija. Ekipa "Nezavisnih" obišla je četiri benzinske pumpe i ustanovili smo da su cijene goriva na njima manje-više ujednačene, tako da dizel košta od 2,17 do 2,25 KM, a benzini su od 2,17 do 2,29 maraka po litru.

Cijena litra dizel goriva i benzina na pumpama u Prijedoru kreće se od 2,19 KM do 2,25 KM. Kada je riječ o FBiH, cijene su padale, a zavise od prodajnog mjesta - u Bihaću dizel košta od 2,16 pa naviše, a benzin od 2,21, u Sarajevu je dizel od 2,06, a benzin od 2,11, dok u Mostaru dizel i benzin koštaju od 2,06 KM pa naviše.