Junetina dostigla 18 maraka po kilogramu

BANJALUKA, TEŠANJ - Cijene skoro svih vrsta mesa u mesnicama i marketima u BiH gotovo svakodnevno rastu, a naši sagovornici ističu da, uprkos poskupljenjima, strahuju da bi mogla da nam se desi nestašica

Naime, kako kažu, do rasta cijena mesa došlo je zbog poskupljenja komponenti za stočnu hranu, žitarica, ali i zbog trenutnog sukoba koji se dešava između Ukrajine i Rusije.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, kazao je da je situacija takva da je jako teško dati bilo kakvu prognozu za naredni period što se tiče cijena mesa.

"Nažalost, pokazale su se tačne naše prognoze, a to je da smo totalno zavisni od uvoza, te da to može prouzrokovati prehrambenu nesigurnost stanovništva, koja može biti pogubna", kazao je Marinković i ističe da je BiH uvoznička zemlja.

"Mi smo podložni svakoj oscilaciji na tržištu, kako u pogledu cijena, tako i količina, tako da i u narednom periodu očekujemo rast cijena i u marketima, ali i povećanje cijene žive mjere, međutim sigurno je da ono ne prati onu u marketima i mesnicama", kazao je Marinković te dodao da je ova cijena farmerima sada ispod praga rentabilnosti.

"Jako je teško predvidjeti šta će se dalje dešavati s obzirom na povećanje cijene energenata, što dovodi na kraju do porasta cijene prehrambenih proizvoda, što će opet nažalost platiti krajnji potrošači", zaključio je Marinković.

Da se u mesnicama gotovo svakodnevno mijenjaju cijene mesa, ali da problem predstavlja i nabavka, kaže i Lazo Šešić, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore RS, koji je ujedno direktor "Mesnica kod Laze" Banjaluka.

"Zbog cijele ove situacije koja se trenutno dešava u Ukrajini poremećen je lanac snabdijevanja tržišta mesom, a to se održava i kod nas", kazao je Šešić i dodao da se bilježi rast cijena i iz uvoza.

"Kod nas, na domaćem tržištu, smanjen je stočni fond upravo zbog visokih cijena stočne hrane, kukuruz je loše rodio, pa su farmeri odlučili da umanje broj grla", pojasnio je Šešić.

Kako je istakao, što se tiče cijene mesa, svinjetina sada iznosi od 8,50 do 11 KM po kilogramu, dok junetina košta od 12 do 18 KM, a teletina od 20 do 28 KM.

Maid Jabandžić, direktor Mesne industrije "Madi" iz Tešnja, kazao je da se gotovo na dnevnom nivou bilježi rast cijena mesa, a posebno crvenog.

"Imamo svake sedmice najave da će doći do rasta cijena, a od prije nekoliko dana od jednog evropskog dobavljača dobili smo informacije da nećemo moći da nabavimo crveno meso", kazao je Jabandžić i dodao da je bh. tržište jako malo za velike proizvođače.

I Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera RS, kazao je da cijene mesa rastu te su uvoznici ti koji ih diktiraju.

"Mi ne možemo konkurisati zapadnim proizvođačima nabavkom, a do rasta cijene mesa došlo je zbog poskupljenja komponenti za stočnu hranu, kako kod nas, tako i na svjetskom tržištu, tako da su i farmeri u zemljama okruženja odakle mi uvozimo meso takođe suočeni s porastom cijene", rekao je Banjac.

Cijene (po kilogramu)

Svinjetina - od 8,50 do 11 KM

Junetina - od 12 do 18 KM

Teletina - od 20 do 28 KM